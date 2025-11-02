14 Punkte Rückstand: Nächster Rückschlag für den Halleschen FC

Nach der enttäuschenden Heimniederlage im Spitzenspiel gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig (2:4) war eine Reaktion gefordert. Diese ist allerdings ausgeblieben. Stattdessen setzte es für den Halleschen FC am Sonntag zu Gast bei Hertha BSC II den nächsten bitteren Rückschlag.

Vor 1042 Zuschauern erzielte der ehemalige Bundesliga-Profi Änis Ben-Hatira nach Vorlage des ebenfalls Bundesliga-erfahrenen Peter Pekarik kurz vor der Halbzeit den einzigen Treffer der Partie. Der HFC rannte an, der HFC versuchte - doch der Torerfolg blieb aus. Die beste Chance vergab Cyrill Akono, der in der Nachspielzeit an der Latte scheiterte.

Durch die 0:1-Niederlage in der Hauptstadt beträgt der Rückstand des HFC auf Tabellenführer 1. FC Lokomotive Leipzig bereits 14 Punkte. Damit dürfte auch die letzten Aufstiegshoffnungen fürs Erste geschwunden sein. Die Zwischenbilanz ist jedenfalls alles andere als meisterlich: sieben Siege, zwei Remis, fünf Niederlagen.

Die Partie wurde exklusiv im Livestream der Mitteldeutsche Zeitung übertragen und ist auf mz.de nun in voller Länge noch einmal im Re-Live abrufbar.

