Ligabericht
Sie taumeln der Kreisklasse entgegen: Der SV Kohlberg (in grün) hat in der Kreisliga Nord noch kein Spiel gewonnen. – Foto: Rainer Rosenau
14 Oberpfälzer Teams: Ungeschlagen in die Winterpause?
Neun Mannschaften warten nach wie vor auf den ersten Saisonsieg
Sich ohne Niederlage in die Winterpause zu verabschieden, dieses Kunststück könnte 14 Mannschaften aus der Oberpfalz tatsächlich gelingen. Sie waren im bisherigen Saisonverlauf noch nicht zu bezwingen. Keine der Serien riss am Wochenende – auch weil die noch unbesiegten Kreisklassisten SV Sünching und SV Wiesent im direkten Duell die Punkte teilten. Unter anderem der TV Riedenburg (Kreisliga 2 Regensburg), der FC Dießfurt (Kreisklasse West Amberg/Weiden) und der SV Erzhäuser-Windmais (Kreisklasse Süd Cham/Schwandorf) gehören dem elitären Kreis der Ungeschlagenen an.
Wie Gewinnen geht, das hatte die 1. SG Regental II schon fast verlernt. Oft spielte der A-Klassist unentschieden, aber nie gewann er. Jetzt glückte endlich der erste Dreier. Damit endete die Regentaler Horror-Serie. Für neun Mannschaften geht sie hingegen weiter, sie warten nach wie vor auf den ersten Saisonsieg. Wer ist noch ungeschlagen, wer noch sieglos? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 11. November).
Kreis Regensburg
Noch ungeschlagen:
Kreisliga 2: TV Riedenburg (14/3/0)
Kreisklasse 1: SV Sünching (14/2/0)
Kreisklasse 1: SV Wiesent (12/5/0)
Kreisklasse 3: TSV Deuerling (16/2/0)
A-Klasse 1: SV Sulzbach/Donau (13/4/0)
A-Klasse 4: ASV Holzheim (14/1/0)
B-Klasse 1: TSV Alteglofsheim II (8/2/0)
B-Klasse 2: Freier TuS Regensburg II (9/2/0)
Noch sieglos:
A-Klasse 1: SG Sünching III / Mötzing II (0/0/15)
A-Klasse 2: NK Hrvatska Regensburg (0/2/11)
Kreis Amberg/Weiden
Noch ungeschlagen:
Kreisklasse West: FC Dießfurt (14/2/0)
A-Klasse Ost: SG Waidhaus / Neukirchen C / Pfrentsch (12/2/0)
B-Klasse West: SVSW Kemnath/Stadt II (12/2/0)
Noch sieglos:
Bezirksliga Nord: SpVgg Schirmitz (0/1/18)
Kreisliga Nord: SV Kohlberg (0/4/12)
Kreisklasse Süd: TuS Rosenberg II (0/1/15)
A-Klasse Nord: SG Eschenfelden I / Königstein III (0/0/15)