14 Neuzugänge und ein neues Trainerteam

– Foto: Jan Gundlach

Beim TSV Wolfsanger II beginnt zur Saison 2026/27 ein umfassender Neuaufbau. Seit dem 1. Juli steht Florian Faulstich als Trainer in der Verantwortung, weshalb er die zurückliegende Spielzeit nicht aus eigener Perspektive bewerten möchte.

Die Vorbereitung begann am 3. Juli. Viel Zeit bleibt dem neuen Trainerteam nicht, denn bereits am 19. Juli wartet mit der ersten Runde im neu geschaffenen Reservepokal der erste Pflichtspielhöhepunkt. Dort möchte die Zweite des TSV möglichst weit kommen und früh zeigen, wie schnell die neu formierte Mannschaft zusammengefunden hat.

Stattdessen richtet sich der Blick konsequent nach vorn: Mit einem 26 Spieler umfassenden Kader, 14 Neuzugängen und einem Durchschnittsalter von weniger als 24 Jahren soll eine entwicklungsfähige Mannschaft entstehen, die den Klassenerhalt ohne Umweg über die Relegation schafft.

Eine zentrale Rolle dürfte Max Roth einnehmen. Der erfahrene Akteur absolvierte in der Kreisoberliga-Saison 2025/26 die meisten Partien und Einsatzminuten und ist zugleich Rekordspieler der zweiten Mannschaft des TSV Wolfsanger. Dass er weiterhin an Bord ist, sorgt in einem sehr jungen Team für wichtige Erfahrung und Kontinuität.

Bemerkenswert ist nicht nur das geringe Durchschnittsalter des Kaders. Beinahe 60 Prozent der Spieler haben ihre gesamte Jugendfußballzeit beim TSV Wolfsanger verbracht. Damit setzt der Verein trotz des großen Umbruchs auf eine starke eigene Identität und auf Spieler, die das Umfeld und die Strukturen bereits kennen.

Acht Spieler kommen vom CBC Sport Kassel

Der Kader verändert sich im Sommer grundlegend. Mit Mursal Hassan und Cihan Djamil Tök rücken zwei Spieler aus der eigenen Jugend auf. Emircan Elmas und Stefanita-Irinel Alradului waren zuletzt vereinslos, Alen Sinanovic kommt vom FC Bosporus und Can Bey Güner vom SVH Kassel.

Gleich acht Neuzugänge wechseln vom 1. CBC Sport Kassel nach Wolfsanger: Andreas Meier, Batuhan Dost, Furkan Ölmezoglu, Janek Faulstich, Lukas Müller, Mahmut Dost, Mathias Hanna und Renaz Murg. Keiner der insgesamt 14 neuen Spieler ist älter als 24 Jahre – ein klares Zeichen dafür, dass die Verantwortlichen nicht nur kurzfristig denken, sondern eine Mannschaft mit Entwicklungsperspektive aufbauen wollen.

Verlassen haben das Team Sebastian Thürling, Tobias Meyer, Karim Al-Khaldi, Jonas Eckel und Mohamad Ali. Auch auf der Trainerbank gibt es einen Wechsel: Marvin Schwiede und Stefan Werner sind nicht mehr im Amt. Faulstich übernimmt gemeinsam mit Co-Trainer Markus Diehl, beide kommen aus den eigenen Reihen des Vereins.

Klassenerhalt ohne Relegation als klares Ziel

Sportlich verfolgt der TSV ein realistisches Ziel. Die Mannschaft möchte die Klasse aus eigener Kraft und ohne Relegationsspiele halten. Gleichzeitig soll der Reservepokal genutzt werden, um möglichst lange im Wettbewerb zu bleiben. Entscheidend wird sein, wie schnell sich die vielen jungen Spieler an den Seniorenfußball und das Niveau der Kreisoberliga gewöhnen.

Im Meisterschaftsrennen erwartet Faulstich vor allem den VfL Kassel, den TSV Heiligenrode und die SG Ahnatal weit vorne. Da kein Absteiger aus der Gruppenliga hinzukommt und sich mehrere Mannschaften gezielt verstärkt haben, gelten diese Teams für ihn als logische Anwärter auf die Spitzenplätze.

Über die sportlichen Aufgaben hinaus fordert der neue Wolfsanger Trainer mehr Planungssicherheit. Beim nächsten Kreis- oder Bezirkstag würde er klare Auf- und Abstiegsregelungen auf die Tagesordnung setzen. Bereits am ersten Spieltag müsse für alle Vereine transparent sein, wie viele Mannschaften am Saisonende auf- oder absteigen. Für den TSV Wolfsanger II beginnt derweil ein spannendes Projekt: jung, vereinsverbunden und mit dem klaren Auftrag, sich frühzeitig in der Liga zu stabilisieren.

Euer Team hat noch nicht beim Teamcheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. >> Hier geht es zum Teamcheck für Nordhessen