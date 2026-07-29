14 Neue und ein Rückkehrer an der Linie: Totalumbruch beim SC Uckerath Bezirksliga, Staffel 2: Simone Floris ist der neue Trainer des SC Uckerath. Beim Vorjahres-Zwölften ist der 45-Jährige für einen echten Umbruch verantwortlich. von Niklas Bien · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Fabio Milicki steht auch in der kommenden Saison beim SC Uckerath zwischen den Pfosten – Foto: Boris Hempel

Zwischen 2021 und 2025 hat der SC Uckerath in der Bezirksliga immer oben mitgemischt. In der vergangenen Spielzeit sah das mit dem zwölften Platz etwas anders aus: Frank Süs hatte im November vom langjährigen SCU-Coach Dietmar Rombach übernommen, war dann aber schon nach elf Spielen wieder zurückgetreten. Nach dieser turbulenten Spielzeit, die zumindest im Klassenerhalt mündete, soll der Bezirksligist nun wieder in ein ruhigeres Fahrwasser kommen. Dafür hauptverantwortlich ist ein alter Bekannter: Der neue Cheftrainer Simone Floris.

Der 45-Jährige war 2022 zum damaligen A-Ligisten aus dem Kreis Westerwald/Wied TuS Asbach gewechselt und hatte gleich in seiner ersten Saison den Aufstieg in die Bezirksliga Ost Rheinland geschafft. Nach vier erfolgreichen Jahren im Nachbarverband kehrt der Trainer nun an den Mittelrhein zurück und übernimmt die erste Mannschaft des SC Uckerath. >>> Das ist Simone Floris Kaderumbruch mit 15 Neuzugängen Floris findet beim Zwölften der Vorsaison einen runderneuerte Mannschaft vor. "Unser Kader hat sich enorm verändert. Man kann hier durchaus von einem echten Umbruch sprechen", betont der Italiener, der . Marvin Syrstad, Tobias Fuchs, Liam Ludwig (alle TuS Buisdorf), André Baltruschat (SV Eitorf), Ioannis Zarafidis (GSV Olympia Eitorf), Igor Weber (SF Troisdorf) und Niels Bauer (SV Buchholz) haben den Verein verlassen.

>>> Alle Transfers des SC Uckerath Mit Florian Scharfenberg, Ben Halder, Jakob Hecker, Yascha Balaban, Henning Blumenauer, Florian Hotel, Mathis Lemke (alle eigene U19), Fatih Bicer, Taylan Turhan (beide Inter Troisdorf), Maximilian Stegmayer (SV Deutz 05 U19), Berkay Cubukcu (1. FC Niederkassel), Lars Schräder (SV Leuscheid), Sven Yasar Bajohr (SV Buchholz) und Tom Pfeffer (FSV Neunkirchen-Seelscheid II) sind zum Trainingsauftakt gleich 14 (!) neue Akteure aufgeschlagen. Einige der Eigengewächse haben in der vergangenen Saison indes zumindest schon einmal in das Geschehen hineingeschnuppert. Klares Ziel für Uckerath: Klassenerhalt "Der Fokus liegt aktuell auf den körperlichen Grundlagen und unseren taktischen Inhalten. Dafür wollen wir die Vorbereitung Schritt für Schritt nutzen", erklärt der neue Mann an der Seitenlinie, der mit Manuel Baumer einen neuen Torwarttrainer an seiner Seite hat. Baumer war bisher Co-Trainer der Reserve.