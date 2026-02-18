14 neue Schiris im Kreis Bergstraße

– Foto: Thomas Rinke

Bergstraße. Nach Lauftest und fünf Lehrgangstagen darf die Kreisschiedsrichtervereinigung Bergstraße 14 neue Referees begrüßen. „Stand jetzt sind wir endlich mal wieder über 150 aktive Schiedsrichter im Kreis“, freut sich Obmann Andreas Weichert. Und es können noch mehr werden, schließlich steht Anfang März noch eine Nachprüfung an.

21 Anwärter hatten das Bedürfnis, Schiedsrichter zu werden. Für alle war der Lauftest kein Problem. Das Referententeam um Lehrwart Simon Heß, Andreas Weichert, Kevin Steinmann, Fabien Mink, Nikolas Czypull und Gerhard Hoecker war insgesamt zufrieden. Weichert: „Es war ein guter Lehrgang mit einem gesunden Altersschnitt.” Im März leiten die Neulinge ihre ersten Spiele, wobei ihnen in mindestens drei Partien erfahrene Kollegen als Paten zur Seite stehen.

Lehrgangsbester war Wiedereinsteiger Matthias Weber (TSV Hambach), der den schriftlichen Test mit 58 von 60 möglichen Punkten abschloss. Weiter haben bestanden: Merdian Bardi, Mahan Ghasemi, Leonidas Lazaridis (alle TV Lampertheim), Pierre Bergner (SV Lindenfels), Axel Conrad (FC Ober-Abtsteinach), Erik Daum (SG Lautern), Janick Navratil (SV Affolterbach), Hamid Qambari (SV Mittershausen), Lejla Sherifi (TSV Auerbach) und Till Volkmann (SG Lautern). Bei anderer Gelegenheit haben Fenya Rechel (SG Gronau) sowie Robin Schweizer (FSG Riedrode) die Prüfung erfolgreich absolviert.