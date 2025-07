14 neue Gesichter: Weiden-Ost setzt auf die „jungen Wilden“

„Wir investieren seit Jahren viel in unsere Jugendmannschaften. Jetzt freuen wir uns auf einen kompletten Jahrgang an talentierten und über Jahre gut ausgebildeter Jungs“, teilt die Vereinsführung des FC Ost dazu mit. Und weiter: „Dass kein Spieler manch finanziellen Verlockungen folgte, spricht für unsere Gemeinschaft und unseren nachhaltig eingeschlagenen Weg.“



Aus der letztjährigen U19, die als Aufsteiger den Klassenerhalt in der Landesliga Nord realisierte, stoßen folgende Spieler in den Herrenbereich vor: Zaid Brij, Vid Mrkonjic, Tom Droste, Paul Siegert, Joshua Schertl, Julius Dobmeier, Danyil Novik, Jo Ulrich, Taylor Samuel, Thomas Listl, Max Auer, Nico Herber, Finn Kämpf und Hasam Haydari. Sie zu integrieren ist die Aufgabe des neuen Bezirksliga-Trainertrios Philipp Siegert, Markus Bauer und Marcus Meier sowie der beiden U23-Coaches Tim Schlesinger und Christian Schwarz. Vom alten Bezirksliga-Kader stehen lediglich Michael Wells (als Spielertrainer zum TSV Stulln) und Ansalem Ogbonnaya (SV Altenstadt/Waldnaab) nicht mehr zur Verfügung.



Beiden Herrenmannschaften des FC Weiden-Ost steht sicherlich eine herausfordernde Saison bevor. Die Bezirksliga Nord mit namhaftem Ab- bzw. Aufsteigern hat sich nochmals qualitativ erhöht. Und auch die Eingruppierung der „Zweiten“ nach erfolgreicher Relegation in die Kreisliga Süd wird der jüngsten Mannschaft der Liga einiges abverlangen.



Vorrangig steht die Integration der Jungspunde an erster Stelle, wobei der ein oder andere bereits den Sprung in den Bezirksliga-Kader geschafft hat. Mit dem großen Schwung an frischem Blut und Elan ist man an der Stresemannstraße zuversichtlich, die Saisonziele zu verwirklichen – im Falle der Kreisliga-U23 den Klassenerhalt und beim Bezirksligateam, eine ähnliche Rolle wie in den Vorsaisons zu spielen.



Das A-Team startet diesen Freitag, 18. Juli, mit einem Auswärtsmatch bei Liga-Newcomer SF Ursulapoppenricht in die Saison. Das ist gleich eine richtige Standortbestimmung für den Vorjahresvierten und Vizemeister von 2024. Als Generalprobe dient das Kreispokal-Spiel in Grafenwöhr heute Abend. Erster Heimgegner ist dann der FC Wernberg. Indes legt das Kreisligateam erst eine Woche später los – mit einem Heimspiel gegen den ASV Haselmühl.