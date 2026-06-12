14 Nachwuchsteams kämpfen um den Prima Giro Cup Am Samstag steigt der Finaltag des Prima Giro Cups mit 14 Mannschaften in vier Altersklassen. Von den D-Junioren bis zu den A-Junioren werden die neuen Kreispokalsieger ermittelt. Welche Teams als Favoriten ins Rennen gehen. von RP / Nils Hendricks · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Der Prima Giro Cup steht an – Foto: Susanne Schmidt

Auf der Sportanlage von Viktoria Winnekendonk ging es in dieser Saison oftmals heiß her. Am Samstag richtet sich der Blick an der Sonsbecker Straße aber auf den Nachwuchsfußball: Beim Finaltag des Prima Giro Cups ermitteln 14 Teams in vier Altersklassen die Kreispokalsieger.

Vier Altersklassen, vier Endspiele: Der Spielplan im Überblick Den Auftakt macht um 10.45 Uhr das Endspiel der D-Junioren zwischen dem SV Straelen und dem Kevelaerer SV. Bei den D-Juniorinnen treffen ab 11.30 Uhr der VfR Warbeyen und Alemannia Pfalzdorf aufeinander. Parallel wird bereits bei den C-Junioren ein Sieger ermittelt. Um 11 Uhr bekommt es der 1. FC Kleve (Grenzlandliga) mit dem Kevelaerer SV (Leistungsklasse) zu tun. Im Endspiel der C-Juniorinnen (12.30 Uhr) trifft die JSG Auwel-Holt/Walbeck (Kreisklasse) auf den VfR Warbeyen (Leistungsklasse).

Bei den B-Junioren geht der SV Straelen (Grenzlandliga) als Favorit in das Duell mit der JSG Aldekerk/Nieukerk (Leistungsklasse). Anpfiff ist um 12.45 Uhr. Ab 14.30 Uhr spielen die B-Juniorinnen der DJK SG Hommersum-Hassum und der JSG Issum/Sevelen/Kapellen-Hamb um den Pokal. Den Abschluss bildet um 15 Uhr das Endspiel der A-Junioren, in dem Siegfried Materborn (Leistungsklasse) gegen den 1. FC Kleve (Grenzlandliga) für eine Überraschung sorgen will.