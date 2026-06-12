14 Nachwuchsteams kämpfen um den Prima Giro Cup

Auf der Sportanlage von Viktoria Winnekendonk ging es in dieser Saison oftmals heiß her. Am Samstag richtet sich der Blick an der Sonsbecker Straße aber auf den Nachwuchsfußball: Beim Finaltag des Prima Giro Cups ermitteln 14 Teams in vier Altersklassen die Kreispokalsieger.
Den Auftakt macht um 10.45 Uhr das Endspiel der D-Junioren zwischen dem SV Straelen und dem Kevelaerer SV. Bei den D-Juniorinnen treffen ab 11.30 Uhr der VfR Warbeyen und Alemannia Pfalzdorf aufeinander.
Parallel wird bereits bei den C-Junioren ein Sieger ermittelt. Um 11 Uhr bekommt es der 1. FC Kleve (Grenzlandliga) mit dem Kevelaerer SV (Leistungsklasse) zu tun. Im Endspiel der C-Juniorinnen (12.30 Uhr) trifft die JSG Auwel-Holt/Walbeck (Kreisklasse) auf den VfR Warbeyen (Leistungsklasse).
Bei den B-Junioren geht der SV Straelen (Grenzlandliga) als Favorit in das Duell mit der JSG Aldekerk/Nieukerk (Leistungsklasse). Anpfiff ist um 12.45 Uhr. Ab 14.30 Uhr spielen die B-Juniorinnen der DJK SG Hommersum-Hassum und der JSG Issum/Sevelen/Kapellen-Hamb um den Pokal.
Den Abschluss bildet um 15 Uhr das Endspiel der A-Junioren, in dem Siegfried Materborn (Leistungsklasse) gegen den 1. FC Kleve (Grenzlandliga) für eine Überraschung sorgen will.
„Die Volksbank an der Niers unterstützt uns auch in diesem Jahr wieder und wird die Siegerehrung vornehmen. Die Organisation vor Ort übernimmt erneut Viktoria Winnekendonk“, sagt Dirk Heckershoff, Jugend-Geschäftsführer des Fußball-Kreises Kleve/Geldern.