14 Minuten reichen effektiven Böckingern

Einlauf der beiden Teams – Foto: SC Fotograf

Der SC Böckingen hat nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit eine beeindruckende Reaktion gezeigt und die TSG Heilbronn auswärts deutlich mit 5:1 besiegt. Vor allem nach der Pause drehte der SC richtig auf und entschied die Partie mit brutaler Effizienz innerhalb weniger Minuten für sich.

Bis zur Halbzeit blieb Böckingen offensiv vieles schuldig. Doch die Kabinenansprache des Trainerteams zeigte offenbar Wirkung, denn nach Wiederbeginn präsentierte sich der SC wie ausgewechselt.

Dabei begann das Spiel zunächst alles andere als ideal für die Gäste. Böckingen tat sich schwer ins Spiel zu finden, wirkte in vielen Situationen unsauber und ließ der TSG zu viele Räume. Die Gastgeber nutzten das in der 28. Minute zur Führung: Kevin Omatayo Nowakowski spielte einen starken Steckpass auf Granit Mahaj, der frei vor dem Tor auftauchte und souverän zum 1:0 einschob.

In der 49. Minute fiel der Ausgleich: James Bairstrow setzte sich über außen durch und brachte eine präzise Flanke in die Mitte. Dort stand Mohammad Mohammad goldrichtig und hielt den Fuß hin. Der Ball flog zum 1:1 ins Netz.

Nur zwei Minuten später drehte Böckingen die Partie komplett. Efekan Cevlik legte quer auf Niklas Ülzhöfer, der aus der Distanz einfach mal abzog. Sein Schuss schlug perfekt platziert in der Ecke ein. Ein starkes Tor zum 1:2 in der 51. Minute.

Die TSG war nun komplett von der Rolle, während Böckingen gnadenlos effizient blieb. Wieder war es James Bairstrow, der über außen durchkam und eine Flanke in den Strafraum brachte. Erneut war Mohammad Mohammad zur Stelle, diesmal per Kopf, und erhöhte in der 56. Minute auf 1:3.

Spätestens in der 63. Minute war die Partie entschieden. Der SC kombinierte sich stark durch die Defensive der TSG Heilbronn, Mohammad Mohammad legte den Ball clever in den Rückraum, wo Erion Uka genau richtig stand und zum 1:4 einschob.

Auch danach ließ Böckingen nichts mehr anbrennen und kontrollierte das Spiel souverän. In der 82. Minute setzte der SC schließlich den Schlusspunkt: Niklas Ülzhöfer schickte Erion Uka mit einem perfekten Pass in die Tiefe. Uka blieb vor Pierre Siani Kemeni eiskalt und spitzelte den Ball durch die Beine des herauslaufenden Keepers zum 1:5-Endstand.

Nach einer schwachen ersten Hälfte zeigte der SC Böckingen damit eine eindrucksvolle Reaktion. Besonders die ersten 14 Minuten nach der Pause waren der Schlüssel zum Sieg. Mit enormer Effizienz und viel Tempo entschied Böckingen die Partie innerhalb kürzester Zeit. Danach hatte der SC die volle Kontrolle und spielte den verdienten Auswärtssieg souverän herunter. Lediglich die erste Halbzeit dürfte dem Trainerteam noch Anlass zur Kritik geben.

Ausblick:

Die TSG Heilbronn ist am kommenden Sonntag um 15 Uhr auswärts bei den Aramäer Heilbronn II in Sontheim gefordert.

Der SC Böckingen empfängt zeitgleich zuhause den Tabellenführer SSV Auenstein. Anpfiff ist ebenfalls um 15 Uhr.