14 Millionen TV-Gelder weniger: Fortuna gibt kein Aufstiegsversprechen

Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga ist nicht nur ein sportlicher Tiefpunkt, sondern auch ein massiver Einschnitt in die komplette Struktur des Vereins. Die Profimannschaft muss neu aufgebaut werden, die U23 steigt zwangsweise aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein ab, und wirtschaftlich wird der Handlungsspielraum deutlich kleiner. Sportvorstand Sven Mislintat hat nun in den Vereinsmedien erklärt, wie schwierig der Weg zurück tatsächlich wird.
Dabei vermeidet Mislintat bewusst große Versprechen. Das ist bemerkenswert, weil Fortuna als der größte Name in der neuen 3. Liga automatisch zu den Favoriten zählen wird. Gleichzeitig zeigt der Blick auf die Rahmenbedingungen, dass ein direkter Wiederaufstieg keineswegs planbar ist. Der Kader ist klein, die Einnahmen brechen ein, und der Verein muss nach dem historischen Absturz erst einmal wieder sportliche Stabilität herstellen.
„Das ist eine schwierige Frage. Meine Vorgänger haben vor einem Jahr gesagt, sie wollen aufsteigen, und jetzt sind wir abgestiegen. In den letzten zehn Jahren haben von allen Absteigern nur vier den direkten Wiederaufstieg geschafft, zwei sind sogar direkt weiter abgestiegen. Wenn man auf unseren Kader blickt, haben wir derzeit nur sieben Spieler unter Vertrag, davon waren nur vier Stammspieler in der 2. Liga. Das Fernsehgeld sinkt drastisch von etwa 17 Millionen auf 1,2 Millionen plus einen kleinen Rettungsanker. Das ist ein Verlust von 14 Millionen Euro. Der Kaderwert ist massiv gesunken. Wir können nichts schönreden: Wir haben einen riesigen Job vor uns. Wir kennen unseren genauen Etat noch nicht, da wir noch Hausaufgaben zu erledigen haben. Unsere Ambition ist nicht bloß der Klassenerhalt in der 3. Liga, aber ich werde kein Ergebnis für den 38. Spieltag planen. Ich stehe dafür gerade, dass wir die Leistung, die Kultur und unsere Strategie verbessern. Wenn sich die Leistung verbessert, wird auch das Ergebnis kommen, aber man kann ein Ergebnis nicht planen“, sagte Mislintat den Vereinsmedien.
Die Zahlen machen deutlich, wie groß die Aufgabe ist. Aus etwa 17 Millionen Euro Fernsehgeld werden in der 3. Liga nur noch rund 1,2 Millionen Euro plus ein kleiner Rettungsanker. Dazu kommt ein Kader, der aktuell nur aus sieben Spielern mit Vertrag besteht - laut RP-Recherchen haben zehn Akteure einen Vertrag. Wenn davon lediglich vier in der 2. Bundesliga zu den Stammspielern gehörten, ist klar: Fortuna muss nahezu eine komplette Mannschaft neu zusammenstellen.
Das erschwert auch die Debatte über die Zielsetzung. Natürlich wird in Düsseldorf niemand ernsthaft einen reinen Klassenerhalt als Anspruch ausgeben wollen. Dafür sind Name, Umfeld und Erwartungshaltung zu groß. Gleichzeitig wäre es nach Mislintats Einordnung gefährlich, den direkten Wiederaufstieg als festes Ziel auszurufen. Die Statistik der vergangenen Jahre zeigt, wie schwer dieser Schritt ist. Nur vier Absteiger schafften in den vergangenen zehn Jahren die direkte Rückkehr, zwei rutschten sogar weiter ab.
Genau deshalb setzt Mislintat den Fokus auf Prozesse statt Parolen. Leistung, Kultur und Strategie sollen verbessert werden. Das klingt weniger spektakulär als ein klares Aufstiegsversprechen, passt aber zur Lage des Vereins. Fortuna muss nach dem Abstieg nicht nur Spieler ersetzen, sondern auch Vertrauen zurückgewinnen und eine Mannschaft formen, die dem Druck der 3. Liga standhält.
Dazu kommt die Trainerfrage, die Mislintat bereits klar beantwortet hat. Alexander Ende soll nach seinem Willen Teil des Neustarts bleiben. Der Sportvorstand nimmt den Trainer ausdrücklich aus der Kritik und verweist auf dessen Punkteschnitt, die erkennbare Handschrift und die Erfahrung in der 3. Liga. Damit setzt Fortuna zumindest auf der Bank auf Kontinuität, während der Kader vor einem großen Umbruch steht.
Der Neustart wird dennoch kompliziert. Fortuna wird in der 3. Liga gejagt werden, ohne wirtschaftlich die gewohnten Zweitliga-Möglichkeiten zu haben. Der Verein muss sparen, die U23 in der Oberliga auffangen und gleichzeitig eine konkurrenzfähige Profimannschaft aufbauen. Mislintats Aussagen sind deshalb vor allem ein Realitätscheck: Der Name Fortuna Düsseldorf allein reicht nicht, um zurückzukehren. Der Klub muss sich den Weg aus der 3. Liga erarbeiten - sportlich, wirtschaftlich und strukturell.
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