14 Millionen TV-Gelder weniger: Fortuna gibt kein Aufstiegsversprechen Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga hat massive sportliche und wirtschaftliche Folgen. Sportvorstand Sven Mislintat warnt vor einfachen Aufstiegsversprechen und beschreibt den Neustart als große Aufgabe. von André Nückel · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Fortuna Düsseldorf vor Neustart. – Foto: Imago / Zink

Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga ist nicht nur ein sportlicher Tiefpunkt, sondern auch ein massiver Einschnitt in die komplette Struktur des Vereins. Die Profimannschaft muss neu aufgebaut werden, die U23 steigt zwangsweise aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein ab, und wirtschaftlich wird der Handlungsspielraum deutlich kleiner. Sportvorstand Sven Mislintat hat nun in den Vereinsmedien erklärt, wie schwierig der Weg zurück tatsächlich wird.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Dabei vermeidet Mislintat bewusst große Versprechen. Das ist bemerkenswert, weil Fortuna als der größte Name in der neuen 3. Liga automatisch zu den Favoriten zählen wird. Gleichzeitig zeigt der Blick auf die Rahmenbedingungen, dass ein direkter Wiederaufstieg keineswegs planbar ist. Der Kader ist klein, die Einnahmen brechen ein, und der Verein muss nach dem historischen Absturz erst einmal wieder sportliche Stabilität herstellen. „Das ist eine schwierige Frage. Meine Vorgänger haben vor einem Jahr gesagt, sie wollen aufsteigen, und jetzt sind wir abgestiegen. In den letzten zehn Jahren haben von allen Absteigern nur vier den direkten Wiederaufstieg geschafft, zwei sind sogar direkt weiter abgestiegen. Wenn man auf unseren Kader blickt, haben wir derzeit nur sieben Spieler unter Vertrag, davon waren nur vier Stammspieler in der 2. Liga. Das Fernsehgeld sinkt drastisch von etwa 17 Millionen auf 1,2 Millionen plus einen kleinen Rettungsanker. Das ist ein Verlust von 14 Millionen Euro. Der Kaderwert ist massiv gesunken. Wir können nichts schönreden: Wir haben einen riesigen Job vor uns. Wir kennen unseren genauen Etat noch nicht, da wir noch Hausaufgaben zu erledigen haben. Unsere Ambition ist nicht bloß der Klassenerhalt in der 3. Liga, aber ich werde kein Ergebnis für den 38. Spieltag planen. Ich stehe dafür gerade, dass wir die Leistung, die Kultur und unsere Strategie verbessern. Wenn sich die Leistung verbessert, wird auch das Ergebnis kommen, aber man kann ein Ergebnis nicht planen“, sagte Mislintat den Vereinsmedien.

Kader, Geld, Erwartung: Fortuna muss neu sortieren Die Zahlen machen deutlich, wie groß die Aufgabe ist. Aus etwa 17 Millionen Euro Fernsehgeld werden in der 3. Liga nur noch rund 1,2 Millionen Euro plus ein kleiner Rettungsanker. Dazu kommt ein Kader, der aktuell nur aus sieben Spielern mit Vertrag besteht - laut RP-Recherchen haben zehn Akteure einen Vertrag. Wenn davon lediglich vier in der 2. Bundesliga zu den Stammspielern gehörten, ist klar: Fortuna muss nahezu eine komplette Mannschaft neu zusammenstellen. Das erschwert auch die Debatte über die Zielsetzung. Natürlich wird in Düsseldorf niemand ernsthaft einen reinen Klassenerhalt als Anspruch ausgeben wollen. Dafür sind Name, Umfeld und Erwartungshaltung zu groß. Gleichzeitig wäre es nach Mislintats Einordnung gefährlich, den direkten Wiederaufstieg als festes Ziel auszurufen. Die Statistik der vergangenen Jahre zeigt, wie schwer dieser Schritt ist. Nur vier Absteiger schafften in den vergangenen zehn Jahren die direkte Rückkehr, zwei rutschten sogar weiter ab.