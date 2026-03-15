14 Karten und 5:5: Winnekendonk und Aldekerk liefern Spektakel

Der 19. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern sorgt für Bewegung im oberen Tabellendrittel: Der Uedemer SV rückt nach einem 8:0-Kantersieg auf Rang zwei vor. Spitzenreiter Siegfried Materborn gewinnt ebenfalls und baut den Vorsprung aus, während sich Viktoria Winnekendonk und der FC Aldekerk in einem spektakulären Verfolgerduell mit 5:5 trennen.
Ein spektakuläres Verfolgerduell bekamen die Zuschauer beim 5:5 zwischen Viktoria Winnekendonk und dem FC Aldekerk zu sehen. Der Tabellenzweite und der Dritte lieferten sich eine torreiche und zunehmend hitzige Begegnung, in der insgesamt elf Gelbe Karten sowie drei Gelb-Rote Karten verteilt wurden. Schiedsrichter Ralf Vogels aus Weeze hatte alle Hände voll zu tun.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Bereits in der siebten Minute brachte Samuel Bröcheler die Viktoria in Führung. Aldekerk reagierte jedoch schnell – Paul Pütz glich in der 21. Minute aus, ehe Kevin Rombs (34.) und Robin Ciupka kurz vor der Pause (45.) das Spiel zugunsten der Gäste drehten. Nach dem Seitenwechsel gelang Winnekendonk binnen weniger Minuten der Ausgleich. Lion Janssen verkürzte zunächst (53.), ehe Luca Janssen nur zwei Minuten später das 3:3 erzielte. Lange blieb es offen, ehe Stefan Herrschaft Aldekerk in der 84. Minute erneut in Führung brachte.
Die Schlussphase entwickelte sich zu einem wahren Spektakel. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Luca Hamaekers zum 4:4, doch Aldekerk schlug erneut zurück: Matthias Diepers erzielte in der 90.+9 Minute das vermeintliche Siegtor zum 5:4. Den letzten Treffer des Abends setzte jedoch erneut Luca Janssen, der in der 90.+12 Minute den 5:5-Endstand herstellte.
Die hektische Schlussphase brachte auch personelle Konsequenzen: Kevin Rombs und Jimmy Altgen sahen in der 90. Minute Gelb-Rot für den FC Aldekerk, auf Seiten der Gastgeber musste Janis Luyven ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz.
Der Uedemer SV nutzte das Remis der Konkurrenz und gewann deutlich mit 8:0 gegen den BV Sturm Wissel. Die Mannschaft von Spielertrainer Peter Janßen rückte damit auf den zweiten Tabellenplatz vor und liegt nun vor Viktoria Winnekendonk und dem FC Aldekerk.
Tabellenführer Siegfried Materborn gewann 2:1 gegen den SV Nütterden. Hannes Michajlezko brachte die Gastgeber bereits in der ersten Minute in Führung und erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Zwischenzeitlich hatte Lukas Gervens einen Foulelfmeter vergeben (11.). Jonard Bwambale verkürzte in der 23. Minute, weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr. Materborn baut damit seinen Vorsprung an der Spitze aus.
Die Alemannia Pfalzdorf II gewann 4:1 beim SV Walbeck und verschaffte sich damit Luft im Tabellenkeller. Joel Maximilian Piskurek brachte die Gäste früh in Führung (16.). Zwar glich Lucas Holla in der 31. Minute aus, doch noch vor der Pause stellte Lennart Helm die Führung wieder her (38.).
In Abschnitt zwei erhöhte erneut Piskurek auf 3:1 (62.). Der vierte Treffer folgte in der 70. Minute und sorgte für die endgültige Entscheidung. Für zusätzliche Brisanz sorgte die Gelb-Rote Karte gegen Niklas Tebbe (40.), die Walbeck bereits vor der Pause schwächte. Mit dem Auswärtssieg kommt Pfalzdorf II auf 18 Punkte und verschafft sich etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen.
Der TSV Nieukerk setzte sich mit 4:2 beim SV Veert durch. Felix Brusius traf früh (6.) und erneut nach der Pause (48.). Dazwischen hatte David Paul Böhm ausgeglichen (21.). Johannes Kamps (60.) und Mirco van Bergen (72.) sorgten für eine klare Führung, ehe Holger Jansen kurz vor Schluss noch verkürzte (89.).
Der SV Sevelen gewann 4:2 bei der SGE Bedburg-Hau II. Marian-Luca Schmidt brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.+1). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Max Ruhnau (53.), Philipp Langer (66.) und Dustin Lingen (71.), bevor Leon van Bentum (78.) und Ansgar Nießen (90.) Ergebniskosmetik für die Gäste betrieben.
Der 1. FC Kleve II setzte sich mit 2:1 gegen Grün-Weiß Vernum durch und bleibt damit im oberen Mittelfeld der Tabelle. Bereits in der Anfangsphase sorgten die Gastgeber für klare Verhältnisse: Dominik Ljubicic traf in der sechsten Minute zur Führung, nur neun Minuten später erhöhte Kosovar Demiri auf 2:0 (15.). Die Mannschaft von Spielertrainer Christian Klunder ging somit mit einer komfortablen Führung in die Partie. Nach dem Halbzeitgetränk gelang Grün-Weiß Vernum durch Tim Hegmans der Anschluss (70.), wodurch die Schlussphase noch einmal Spannung bekam. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, doch Kleve brachte den Vorsprung über die Zeit. Mit dem Sieg verbessert sich der 1. FC Kleve II auf 29 Punkte und behauptet Rang sechs, während Vernum mit 27 Zählern weiterhin im Tabellenmittelfeld liegt.
20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - Siegfried Materborn
So., 22.03.26 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 22.03.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Issum
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Uedemer SV
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Walbeck
So., 22.03.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Viktoria Winnekendonk
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Sevelen - 1. FC Kleve II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Veert
21. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Walbeck - FC Aldekerk
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Veert - SV Nütterden
So., 29.03.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Uedemer SV
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - BV Sturm Wissel
So., 29.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Sevelen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Issum - TSV Nieukerk
So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SGE Bedburg-Hau II
So., 29.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Grün-Weiß Vernum
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