14 Karten und 5:5: Winnekendonk und Aldekerk liefern Spektakel

FC Aldekerk muss auswärts ran. – Foto: Hannah Gooren

Der 19. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern sorgt für Bewegung im oberen Tabellendrittel: Der Uedemer SV rückt nach einem 8:0-Kantersieg auf Rang zwei vor. Spitzenreiter Siegfried Materborn gewinnt ebenfalls und baut den Vorsprung aus, während sich Viktoria Winnekendonk und der FC Aldekerk in einem spektakulären Verfolgerduell mit 5:5 trennen.

Die hektische Schlussphase brachte auch personelle Konsequenzen: Kevin Rombs und Jimmy Altgen sahen in der 90. Minute Gelb-Rot für den FC Aldekerk, auf Seiten der Gastgeber musste Janis Luyven ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz.

Die Schlussphase entwickelte sich zu einem wahren Spektakel. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Luca Hamaekers zum 4:4, doch Aldekerk schlug erneut zurück: Matthias Diepers erzielte in der 90.+9 Minute das vermeintliche Siegtor zum 5:4. Den letzten Treffer des Abends setzte jedoch erneut Luca Janssen, der in der 90.+12 Minute den 5:5-Endstand herstellte.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Bereits in der siebten Minute brachte Samuel Bröcheler die Viktoria in Führung. Aldekerk reagierte jedoch schnell – Paul Pütz glich in der 21. Minute aus, ehe Kevin Rombs (34.) und Robin Ciupka kurz vor der Pause (45.) das Spiel zugunsten der Gäste drehten. Nach dem Seitenwechsel gelang Winnekendonk binnen weniger Minuten der Ausgleich. Lion Janssen verkürzte zunächst (53.), ehe Luca Janssen nur zwei Minuten später das 3:3 erzielte. Lange blieb es offen, ehe Stefan Herrschaft Aldekerk in der 84. Minute erneut in Führung brachte.

Ein spektakuläres Verfolgerduell bekamen die Zuschauer beim 5:5 zwischen Viktoria Winnekendonk und dem FC Aldekerk zu sehen. Der Tabellenzweite und der Dritte lieferten sich eine torreiche und zunehmend hitzige Begegnung, in der insgesamt elf Gelbe Karten sowie drei Gelb-Rote Karten verteilt wurden. Schiedsrichter Ralf Vogels aus Weeze hatte alle Hände voll zu tun.

Der Uedemer SV nutzte das Remis der Konkurrenz und gewann deutlich mit 8:0 gegen den BV Sturm Wissel. Die Mannschaft von Spielertrainer Peter Janßen rückte damit auf den zweiten Tabellenplatz vor und liegt nun vor Viktoria Winnekendonk und dem FC Aldekerk.

Tabellenführer Siegfried Materborn gewann 2:1 gegen den SV Nütterden. Hannes Michajlezko brachte die Gastgeber bereits in der ersten Minute in Führung und erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Zwischenzeitlich hatte Lukas Gervens einen Foulelfmeter vergeben (11.). Jonard Bwambale verkürzte in der 23. Minute, weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr. Materborn baut damit seinen Vorsprung an der Spitze aus.

Die Alemannia Pfalzdorf II gewann 4:1 beim SV Walbeck und verschaffte sich damit Luft im Tabellenkeller. Joel Maximilian Piskurek brachte die Gäste früh in Führung (16.). Zwar glich Lucas Holla in der 31. Minute aus, doch noch vor der Pause stellte Lennart Helm die Führung wieder her (38.). In Abschnitt zwei erhöhte erneut Piskurek auf 3:1 (62.). Der vierte Treffer folgte in der 70. Minute und sorgte für die endgültige Entscheidung. Für zusätzliche Brisanz sorgte die Gelb-Rote Karte gegen Niklas Tebbe (40.), die Walbeck bereits vor der Pause schwächte. Mit dem Auswärtssieg kommt Pfalzdorf II auf 18 Punkte und verschafft sich etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen.

Der TSV Nieukerk setzte sich mit 4:2 beim SV Veert durch. Felix Brusius traf früh (6.) und erneut nach der Pause (48.). Dazwischen hatte David Paul Böhm ausgeglichen (21.). Johannes Kamps (60.) und Mirco van Bergen (72.) sorgten für eine klare Führung, ehe Holger Jansen kurz vor Schluss noch verkürzte (89.).

Der TSV Wachtendonk-Wankum setzte sich mit 2:1 gegen den SV Issum durch. Marvin Kehrbusch brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Fritz Juffernbruch auf 2:0 (45.). Der Anschlusstreffer fiel nach der Pause durch ein Eigentor von Fynn Woschek (56.). Trotz weiterer Bemühungen der Gäste blieb es beim knappen Heimsieg.

Der SV Sevelen gewann 4:2 bei der SGE Bedburg-Hau II. Marian-Luca Schmidt brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.+1). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Max Ruhnau (53.), Philipp Langer (66.) und Dustin Lingen (71.), bevor Leon van Bentum (78.) und Ansgar Nießen (90.) Ergebniskosmetik für die Gäste betrieben.

Der 1. FC Kleve II setzte sich mit 2:1 gegen Grün-Weiß Vernum durch und bleibt damit im oberen Mittelfeld der Tabelle. Bereits in der Anfangsphase sorgten die Gastgeber für klare Verhältnisse: Dominik Ljubicic traf in der sechsten Minute zur Führung, nur neun Minuten später erhöhte Kosovar Demiri auf 2:0 (15.). Die Mannschaft von Spielertrainer Christian Klunder ging somit mit einer komfortablen Führung in die Partie. Nach dem Halbzeitgetränk gelang Grün-Weiß Vernum durch Tim Hegmans der Anschluss (70.), wodurch die Schlussphase noch einmal Spannung bekam. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, doch Kleve brachte den Vorsprung über die Zeit. Mit dem Sieg verbessert sich der 1. FC Kleve II auf 29 Punkte und behauptet Rang sechs, während Vernum mit 27 Zählern weiterhin im Tabellenmittelfeld liegt.

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - Siegfried Materborn

So., 22.03.26 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 22.03.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Issum

So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Uedemer SV

So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Walbeck

So., 22.03.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Viktoria Winnekendonk

So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Sevelen - 1. FC Kleve II

So., 22.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Veert



21. Spieltag

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Walbeck - FC Aldekerk

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Veert - SV Nütterden

So., 29.03.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Uedemer SV

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - BV Sturm Wissel

So., 29.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Sevelen

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Issum - TSV Nieukerk

So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SGE Bedburg-Hau II

So., 29.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Grün-Weiß Vernum

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