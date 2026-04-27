1:4 in Hüttlingen: Dorfmerkingen mit böser Pleite und Aufstiegs-Bangen

Im spannenden Duell zwischen SSV Aalen und TSG Hofherrnweiler-Unterrombach setzte sich die TSG mit 3:1 durch. Die Gäste gingen früh in Führung: Max Discher verwandelte einen schnellen Einwurf in der 9. Minute ins lange Eck. Nur elf Minuten später erhöhte Nico Speidel nach einem Ballverlust der Aalener auf 2:0. Trotz einer starken Leistung von Sefa Yilmaz, der in der 25. Minute per Kopf für Aalen verkürzte, blieb die TSG dominant. Miles Dickmann besiegelte in der 78. Minute per Konter den 3:1-Endstand. Aalen konnte die zahlreichen Torchancen nicht nutzen, während Hofherrnweiler clever konterte und verdient gewann.

Im Bezirksliga-Ostwürttemberg-Duell zwischen dem TV Neuler und dem FC Durlangen setzte sich der Gast mit 3:0 durch. Serkan Özgür eröffnete in der 21. Minute das Scoring mit einem präzisen Schuss ins untere Eck. Adrian Drimus erhöhte nach der Pause in der 55. Minute mit einem Kopfball. Sven Fischer besiegelte den Sieg in der 70. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss.

Im Abstiegsgipfel der Bezirksliga Ostwürttemberg trennten sich die Sportfreunde Lorch und der TSV Böbingen mit 3:3. Die Partie begann mit Druck von Böbingen, doch Lorch ging früh durch Adrian Schwarz in Führung (12.), nachdem Paul Waibel von rechts flanke. Jannis Barth glich für die Gäste aus (17.), bevor Schwarz kurz vor der Pause erneut zuschlug (40.) und Lorch mit 2:1 in die Halbzeit führte. Nach dem Seitenwechsel drehte Böbingen das Spiel durch Harun Kujovic (71.) und Valentin Sachsenmaier (81.) zum 3:2. Doch Lorch gab nicht auf: In der Schlussminute sorgte erneut Adrian Schwarz für den Ausgleich (88.). Ein spannendes und kämpferisches Spiel, das beiden Teams nicht wirklich hilft.

Im Bezirksliga-Ostwürttemberg-Duell zwischen dem 1. FC Germania Bargau und der SG Heldenfingen/Heuchlingen setzte sich die Heimelf mit 2:1 durch. Die Gäste gingen früh in der vierten Minute durch ein Abstaubertor von Jonas Ulbrich in Führung. Bargau reagierte schnell: Nur zwei Minuten nach dem 0:1 erzielte Eduard-Andrei Kerestely den Ausgleich, indem er nach einem schnellen Konter einschob. In der 69. Minute sorgte Julian Weinhold für die Entscheidung, als er eine verunglückte Flanke über die Linie drückte. Trotz einer roten Karte für Yeison Erhard in der 85. Minute hielt Bargau den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff, während Heldenfingen in der Schlussphase nicht mehr für den Ausgleich sorgen konnte.

Im Stadion von Hüttlingen erlebten 200 Zuschauer ein eindrucksvolles Spiel der Bezirksliga Ostwürttemberg. Schon in der dritten Minute brachte Martin Buse die Heimelf mit einem präzisen Schuss in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Johannes Hahn auf 2:0, gefolgt von David Steidle, der in der 12. Minute nach einer Vorlage von Hahn auf 3:0 stellte. Dorfmerkingen kam in der 33. Minute durch Fabian Amon, nach einer Flanke von Yannick Knaus, zum 3:1. Doch Hahn sorgte in der 63. Minute mit seinem zweiten Treffer für den 4:1-Endstand.

Im Spiel zwischen TSG Schnaitheim und FV 08 Unterkochen setzten sich die Gäste mit 3:1 durch. David Weisensee eröffnete in der 10. Minute das Tor für Unterkochen, nachdem Dominik Eller ihn perfekt bediente. Christian Essig erhöhte in der 30. Minute mit einem Freistoß auf 2:0. Luis Löffelad machte in der 83. Minute das 3:0, bevor Matthias Kolb für Schnaitheim in der 85. Minute den Ehrentreffer erzielte. Schiedsrichter Frank Tetz leitete die Partie souverän.