1:4 im Test unterlegen

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken mussten sich zum zweiten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Nach dem FC Bayern München im DFB-Pokal war nun der Karlsruher SC in einrm Testspiel stärker. Die Nordbadenerinnen gingen im ersten Durchgang durch Vica Deisenroth in Führung (7.). Milla Legrum sorgte mit einem Eigentor für den zweiten Gäste-Treffer (55.). Hannah Dietrich konnte zwar vier Minuten später anschliessen, doch Deistenroth konnte in der 62. Minute den alten Abstand wieder herstellen. In der Schlussphase gelang den Gästen noch ein vierter Treffer zum 1:4-Endstand. Am kommenden Sonntag um 14 Uhr testet das FCS-Team ebenfalls auf dem Kunstrasenplatz an der Andreas-Kremp-Str. im Stadtteil Eschrinfen gegen den SC Sand.