1:4-Heimniederlage gegen Ulm FC Homburg: Spatzen setzen sich klar durch

Am Sonntagnachmittag empfing der FC 08 Homburg den SSV Ulm 1846 Fußball zum Topspiel am 11. Spieltag der Regionalliga Südwest 2022/23. Vor rund 3.000 Zuschauern mussten sich die Homburger dem Tabellenführer aus Ulm mit 1:4 (0:3) geschlagen geben.

Am Sonntag stieg im Homburger Waldstadion das absolute Spitzenspiel der Regionalliga Südwest zwischen dem Tabellenzweiten FC Homburg und Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball. Im Vergleich zum letzten Auswärtsspiel in Stuttgart am vergangenen Wochenende änderte FCH-Cheftrainer Timo Wenzel die Startaufstellung auf drei Positionen. Für die erkrankten Fanol Perdedaj und Tim Steinmetz sowie Philipp Hoffmann rückten Joel Gerezgiher, Luca Plattenhardt und Philipp Schuck in die Startelf.

Die erste Torchance des Spiels gehörte den Homburgern. Joel Gerezgiher, der heute seinen 27. Geburtstag feiert, steuerte alleine aufs Ulmer Tor zu, sein Abschluss verfehlte den Kasten jedoch knapp. Der erste Abschluss der Ulmer wiederum landete in der 14. Minute zunächst deutlich über dem Tor. Doch in der 24. Minute rappelte es dann im Kasten von FCH-Keeper Krystian Wozniak. Nach einem Durchbruch der Ulmer über die rechte Seite kam die Defensive der Homburger nicht mehr hinterher. Marcel Schmidts brachte den Ball so zur 0:1-Führung für die Spatzen im Homburger Tor unter. In der Folge suchten die Grün-Weißen zwar immer wieder den Weg nach vorne. In der 35. Minute kamen sie zur größten Möglichkeit zum Ausgleich. Nachdem der Ball von Tim Stegerer von Ulm-Keeper Christian Ortag zunächst abgelenkt werden konnte, lief Philipp Schuck am zweiten Pfosten in den Ball, brachte diesen aus freier Schussbahn jedoch zu lasch aufs Tor. In den letzten drei Minuten vor der Halbzeit sorgten die Ulmer dann schon für die Vorentscheidung. In der 42. Minute erhöhte Nicolas Jann, der sich gegen Mart Ristl und Lukas Hoffmann durchsetzen konnte und im Anschluss vor Keeper Wozniak eiskalt blieb, auf 0:2 für den SSV. In der Nachspielzeit ließen die Ulmer FCH-Keeper Wozniak nicht gut aussehen. Luca Röser traf als Konsequenz zum 0:3-Pausenstand für die Spatzen.

Zur Halbzeit brachte Trainer Wenzel Michael Heilig und Philipp Hoffmann für Lukas Hoffmann und Philipp Schuck. Die Homburger starteten gut in die zweite Hälfte. Geburtstagskind Joel Gerezgiher verwandelte einen Eckball direkt zum 1:3-Anschlusstreffer für den FCH. Doch die Freude währte nicht lange. In einer eigentlichen guten Phase der Homburger konnten die Ulmer nach einem Kopfball von Lucas Röser wieder den alten Abstand herstellen und auf 1:4 erhöhen. In der 64. Minute gerieten die Homburger dann auch noch in Unterzahl. José Matuwila wurde nach wiederholtem Foulspiel von Schiedsrichter Fabian Reuter mit einer gelb-roten Karte vom Feld gestellt. In der Folge plätscherte die Partie etwas vor sich hin. Von den Homburgern war offensiv nichts mehr zu sehen. Somit musste sich der FCH im Topspiel gegen den SSV Ulm mit 1:4 geschlagen geben.

Gäste-Trainer Thomas Wörle sagte nach dem Spiel: "Ein Lob geht an das Team, einerseits war es aufgrund unserer guten tabellarischen Lage zu erwarten, aber man muss es dann ja auch umsetzen. Wir wollten aggressiv ins Spiel gehen, sie nicht zur Geltung komnen lassen, gerade hier vor ihrem Publikum. Das ist uns gelungen. Wir kamen gut rein, waren die aktivere Mannschaft. Sie hatten ihre guten Momente, aber wir waren gut drin im Spiel. Wir kamen zur sicher aussehenden Pausenführung, wussten ab er, wie sie aus der Kabine kommen und es stand ja schnell 1:3. Das hat uns nicht aus der Bahn geworfen, wir haben direkt geantwortet. Der Platzverweis hat dann sein Übriges getan zu unseren Gunsten. Wir wollten den Dreier dann ziehen und es gut zu Ende bringen".

FCH-Trainer Timo Wenzel entgegnete: Wir waren zu verhalten, hatten zu viel Respekt. Wir waren nie richtig frei. Wir mussten auch auf die frühen gelben Karten reagieren, haben in der Pause entsprechend getauscht. Dann fielen in kurzer Zeit drei Treffer für Ulm und wir fragen uns in der Pause, wie das passieren kann. Die Vorsichtsmaßnahme hat nichts genützt, wir waren dann doch lange Zeit einer weniger, das hat den Ausschlag gegeben, das 1:4 war die Entscheidung und der Platzverweis kurz danach. Wir haben eine englische Woche, aber an as Pokalspiel denke ich noch gar nicht, wir müssen am Montag erst mal trainieren und sehen dann, wen wir da aufbieten".

Bereits am Mittwoch geht es für den FC Homburg im Sparkassen-Saarlandpokal weiter, um 19 Uhr trifft das Team von Timo Wenzel im Nohfelder Gemeindeteil Gonnesweiler auf den Landesligisten SG Bostalsee. Am kommenden Samstag, den 15. Oktober steht für den FC 08 Homburg ein Auswärtsspiel beim Tabellendritten TSV Steinbach Haiger an. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr im SIBRE-Sportzentrum Haarwasen. Der SSV Ulm 1846 empfängt gleichzeitig vor sicher großer Kulisse den KSV Hessen Kassel.