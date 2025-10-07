14 Gegentore am Doppelspieltag - Ernüchterung beim SV Perkam

Mit einer fulminanten Aufholjagd, die mit dem nicht mehr für möglich gehalten Klassenerhalt belohnt wurde, sorgte der SV Perkam im Frühjahr in der Kreisliga Straubing für Aufsehen. Großen Anteil an diesem "kleinen Fußballwunder" hatte der im Winter installierte Coach Michael Spanner . Ein paar Monate nach diesem bemerkenswerten Erfolg ist von der Euphorie aber wenig übrig geblieben. Das Team aus der 1.600-Einwohner-Gemeinde steckt schon wieder mitten im Abstiegskampf und kassierte am vergangenen Doppelspieltag zwei herbe Pleiten. Am Tag der Deutschen Einheit wurden die Schwarz-Gelben beim Neuling FC Langdorf mit 1:8 abgewatscht, zwei Tage später gab es beim SV Haibach eine 1:6-Packung.

"Zwei solch herbe Niederlagen sind natürlich ernüchternd", gesteht Chefanweiser Michael Spanner ein. Dem erfahrenen Coach, der unter anderem schon Bezirksliga-Stationen bei der DJK Arnschwang und dem SV Bernried hatte, war allerdings klar, dass es für seine Mannen erneut eine komplizierte Spielzeit werden wird: "Die Liga ist deutlich stärker geworden. Mit der absoluten Übermannschaft Osterhofen, von der ich sogar gedacht habe, dass die gar keinen Punkt abgibt, und Regen sind zwei Bezirksliga-Absteiger runtergekommen, zudem gibt es hervorragende Aufsteiger wie Oberschneiding und Langdorf, die sich top verstärken konnten. Auch etablierte Kreisliga-Vereine wie Auerbach und Viechtach haben ihre Probleme, das zeigt, dass das Niveau besser geworden ist. Wir hatten einen Substanzverlust im Kader und daher war mir von vornherein bewusst, dass es wieder knallhart gegen den Abstieg gehen wird."







Ein Perkamer Problem ist der relativ kleine Kader. "Wenn dann wichtige Leistungsträger wie Toni Antov und Andrei Merian über Wochen ausfallen oder ein Michal Trajer eigentlich fast noch gar nicht gespielt hat, ist das für uns nicht kompensierbar", klagt Spanner, der hofft, dass seine Mannen im anstehenden Heimspiel gegen den aktuell nur zwei Punkte besser gestellten 1. FC Viechtach eine Reaktion zeigen: "Das ist für uns ein absolutes Schlüsselspiel, in dem wir unbedingt etwas holen müssen." Unabhängig vom Spielausgang steht für Spanner eine Sache fest: "Im Winter müssen wir uns verstärken, denn so wird es wohl nicht reichen." Bis zur Pause müssen aber noch Punkte her, denn ansonsten wird der SVP das nächste kleine Fußballwunder brauchen....