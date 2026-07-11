1:4 gegen FC St. Pauli: Regionalligist Babelsberg verliert Spektakel

Große Kulisse im Karl-Liebknecht-Stadion beim Highlight-Spiel

Die Atmosphäre am heutigen Tag war von einer tiefen emotionalen Intensität geprägt, als die Babelsberger aus der Regionalliga Nordost den namhaften Klub aus Hamburg empfingen. Für die Babelsberger war dieses Duell gegen den Bundesliga-Absteiger der Höhepunkt der laufenden Vorbereitungsphase. 10.797 Zuschauer strömten in das heimische Stadion, um diese besondere Begegnung live zu verfolgen und die Mannschaft lautstark zu unterstützen.

Aus der Perspektive der Filmstädter bot sich durch dieses hochkarätige Vorbereitungsmatch die perfekte Gelegenheit, die eigene Fitness und die taktische Abstimmung gegen ein absolutes Spitzenteam unter realen Wettkampfbedingungen auf Herz und Nieren zu prüfen. Das enorme Zuschauerinteresse unterstrich den Stellenwert dieses Traditionsduells und sorgte für einen würdigen Rahmen, auch wenn die sportliche Herausforderung gegen die spielstarken Gäste von Beginn an eine immense Hürde darstellte.

Die Torfolge gegen den spielstarken Bundesliga-Absteiger

Das sportliche Geschehen auf dem grünen Rasen entwickelte sich schnell zu einer harten Bewährungsprobe für die Defensive der Hausherren. Bereits in der 6. Spielminute gerieten die Babelsberger in Rückstand, als Abdoulie Ceesay das Tor zum 0:1 für den FC St. Pauli erzielte. Die Hamburger blieben in der Folgezeit spielbestimmend und nutzten ihre Gelegenheiten aus. In der 22. Minute war es erneut Abdoulie Ceesay, der die Führung der Gäste auf 0:2 ausbaute.

Nur wenige Minuten später, in der 28. Spielminute, schlug der Hamburger Angreifer ein drittes Mal zu und erhöhte mit dem Treffer zum 0:3 auf einen deutlichen Vorsprung. Trotz dieses schnellen Dreierpacks bewiesen die Filmstädter Moral und steckten keineswegs auf. In der 33. Minute belohnte Tobias Hasse den Einsatz der Gastgeber mit dem Treffer zum 1:3, was für großen Jubel auf den Rängen sorgte. Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Babelsberger um weitere Stabilisierung, mussten jedoch in der 57. Spielminute durch Martijn Kaars das Tor zum 1:4-Endstand hinnehmen, welches den Erfolg des Favoriten besiegelte.

Die nächste sportliche Aufgabe beim Oberligisten in Niedersachsen

Das nächste Wochenende hält für den SV Babelsberg 03 die nächste Auswärtspartie bereit, bei der die Mannschaft die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung vollziehen soll. Am Samstag, den 18.07.2026, reisen die Babelsberger nach Niedersachsen, um sich mit einem weiteren Kontrahenten zu messen. Der Anpfiff dieser Begegnung ist für 14 Uhr angesetzt. Der kommende Gegner ist der zweite Anzug von Eintracht Braunschweig, der als Vertreter in der Oberliga antritt.