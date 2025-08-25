⚽️ 14. Elfmeterturnier der Altherren des GSV Moers

Am heutigen Tag fand bereits zum 14. Mal das traditionelle Elfmeterturnier der Altherren des GSV Moers statt – und wie in jedem Jahr stand nicht nur der Sport, sondern vor allem das Engagement für den guten Zweck im Vordergrund.
In diesem Jahr geht die erzielte Spende an das stups KINDERZENTRUM in Krefeld, das seit vielen Jahren herausragende Arbeit für Kinder und ihre Familien leistet. Mit unserer Unterstützung möchten wir dazu beitragen, dass diese wichtige Einrichtung ihre wertvolle Arbeit auch weiterhin fortsetzen kann.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die mit ihrer Teilnahme, ihrer Spende oder ihrem Einsatz zum Gelingen des Turniers beigetragen haben. Besonders hervorheben möchten wir folgende Unterstützer:
👉 die Firma Geiling aus Moers
👉 die Altherren des SV Scherpenberg
👉 die Mannschaft der „Bahnditen“
👉 das Restaurant Scoozi aus Moers
👉 das Restaurant Dubrovink aus Moers für die technische Untrstützung
Doch nicht nur die großen Beiträge zählen: Jede einzelne Teilnehmerin, jeder Spieler, jeder Zuschauer und alle Helfer haben an diesem Tag den guten Zweck unterstützt und damit gezeigt, dass gemeinsames Handeln viel bewegen kann.
Damit wurde das Turnier erneut zu einem vollen Erfolg – nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich.
Wir sind stolz, dass wir gemeinsam zeigen konnten:
Sport verbindet – und Sport kann Gutes bewegen! 🙌