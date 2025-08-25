⚽️ 14. Elfmeterturnier der Altherren des GSV Moers Verlinkte Inhalte GSV Moers

Ein voller Erfolg für den guten Zweck! Am heutigen Tag fand bereits zum 14. Mal das traditionelle Elfmeterturnier der Altherren des GSV Moers statt – und wie in jedem Jahr stand nicht nur der Sport, sondern vor allem das Engagement für den guten Zweck im Vordergrund.

In diesem Jahr geht die erzielte Spende an das stups KINDERZENTRUM in Krefeld, das seit vielen Jahren herausragende Arbeit für Kinder und ihre Familien leistet. Mit unserer Unterstützung möchten wir dazu beitragen, dass diese wichtige Einrichtung ihre wertvolle Arbeit auch weiterhin fortsetzen kann. Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die mit ihrer Teilnahme, ihrer Spende oder ihrem Einsatz zum Gelingen des Turniers beigetragen haben. Besonders hervorheben möchten wir folgende Unterstützer: