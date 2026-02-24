1:4 bei Zweitligist Fürth: Neumarkt zieht sich achtbar aus der Affäre

Peter Grübl (rechts, mit seinem Trainer Sven Zurawka) erzielte in Fürth den späten Ehrentreffer für den ASV Neumarkt. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Einen ordentlichen Auftritt legte der ASV Neumarkt hin bei seiner Generalprobe für den Ligaauftakt am Samstag. Der Spitzenreiter der Bayernliga Nord verlor das Testspiel gegen die Zweitliga-Profis der SpVgg Greuther Fürth am Dienstagabend nur mit 1:4 (0:2). Die Partie am Fürther Trainingszentrum fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.



Wie angekündigt nutzte der Tabellenletzte der 2. Bundesliga dieses Trainingsspiel vor allem zum Rotieren und Ausprobieren. Nichtsdestotrotz konnte sich das Aufgebot sehen lassen. Fürths Top-Torjäger Noel Futkeu (zehn Saisontore) erzielte zwei Treffer und brachte die Profis bis zur Pause 2:0 in Führung. Mit einem Doppelschlag kurz nach dem Seitenwechsel stellte der Hausherr auf 4:0. Anschließend hielt die Neumarkter Mannschaft gut dagegen, ließ nur noch wenig zu. In der Schlussminute vollendete Peter Grübl einen feinen Steckpass von Simon Lang zum Ehrentreffer.



ASV-Trainer Sven Zurawka zog folgendes Fazit: „In der ersten Halbzeit hätten wir uns ein Tor verdient gehabt. Obwohl der Gegner extrem viel Ballbesitz hatte, hatten wir selbst zwei, drei echt gute Chancen. Zudem hätten wir ein, zwei gute Umschaltsituationen gefährlicher zu Ende spielen können. Fürth verzeichnete vier, fünf gute Chancen, darunter zwei Eins-gegen-Eins-Situationen mit unserem Keeper. In der zweiten Hälfte mussten wir weiterhin viel verteidigen, was aber gegen eine solche Qualität ganz normal ist. Nach zwei schnellen Gegentoren zum 4:0 haben wir ab der 55. Minute ein sehr gutes Spiel gemacht, wenig zugelassen und kein Gegentor mehr bekommen. Mit der letzten Aktion erzielten wir das 4:1. Insgesamt war es ein ordentlicher Auftritt. Wir verrichteten viel Laufarbeit. Für eine Dienstagseinheit war das für uns sehr gut.“







