14 Begegnungen in der ersten Runde des Burgenlandpokals

Im Burgenlandpokal werden am Wochenende 14 Tickets für das Achtelfinale vergeben - unter anderem am Freitagabend im Landesklasse-Duell zwischen dem TSV Großkorbetha und dem SV Großgrimma. Der Blick auf alle Begegnungen:

Heute, 19:00 Uhr TSV Großkorbetha Großkorbetha SV Großgrimma Großgrimma 19:00 live PUSH

Samstag

Morgen, 15:00 Uhr SV Großgrimma Großgrimma II FC RSK Freyburg Freyburg 15:00 live PUSH

Morgen, 15:00 Uhr SV Eintracht Bornitz Bornitz SV Wacker Wengelsdorf Wengelsdorf 15:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr FC ZWK Nebra Nebra II SV Motor Zeitz Motor Zeitz 15:00 live PUSH

Sonntag

