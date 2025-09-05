 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Pascal Heinemann

14 Begegnungen in der ersten Runde des Burgenlandpokals

Burgenlandpokal +++ Am Wochenende werden die Tickets für das Achtelfinale vergeben

Verlinkte Inhalte

Burgenlandpokal
SSC Weißenf. II
Großgrimma
RWWeißenfels
Laucha

Im Burgenlandpokal werden am Wochenende 14 Tickets für das Achtelfinale vergeben - unter anderem am Freitagabend im Landesklasse-Duell zwischen dem TSV Großkorbetha und dem SV Großgrimma. Der Blick auf alle Begegnungen:

Freitag

Heute, 18:30 Uhr
SG Wengelsdorf / Zorbau
SG Wengelsdorf / ZorbauSG Wengelsdorf II
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
18:30live

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz II
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SV Grün-Weiß Langendorf
SV Grün-Weiß LangendorfLangendorf
19:00

Samstag

Morgen, 15:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma II
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Eintracht Bornitz
SV Eintracht BornitzBornitz
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Gelb Geußnitz
SV Blau-Gelb GeußnitzGeußnitz
SV Schwarz-Gelb Deuben
SV Schwarz-Gelb DeubenDeuben
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC ZWK Nebra
FC ZWK NebraNebra II
SV Motor Zeitz
SV Motor ZeitzMotor Zeitz
15:00live

Morgen, 17:00 Uhr
SV Eintracht Profen
SV Eintracht ProfenProfen
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
17:00

Sonntag

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
SG Teuchern / Nessa
SG Teuchern / NessaSG Teuchern II
FSV Blau-Weiß Borau
FSV Blau-Weiß BorauBorau
13:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Freyburg / Gleina
SG Freyburg / GleinaSG Freyburg II
SV Blau-Weiß Grana
SV Blau-Weiß GranaGrana
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
ESV Herrengosserstedt
ESV HerrengosserstedtHerrengoss.
SG Blau-Weiß Bad Kösen
SG Blau-Weiß Bad KösenBad Kösen
15:00live

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Lützen / Meuchen
SG Lützen / MeuchenSG Lützen
Baumersrodaer SV
Baumersrodaer SVBaumersroda
15:00

So., 07.09.2025, 16:00 Uhr
SG Nessa / Teuchern
SG Nessa / TeuchernSG Nessa
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
16:00

Aufrufe: 05.9.2025, 15:00 Uhr
Kevin GehringAutor