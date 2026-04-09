1:4 - Aus im Kreispokalhalbfinale für den FC Kray

Der FC Kray hat das Halbfinale des Essener Kreispokals verloren. – Foto: Markus Becker

Trainer Dimitrios Pappas hatte sein Team auf einigen Positionen verändert, unter anderem spielten Mohammed El Zein, Jesse Arthur und Djibril Tamsir Camara von Beginn an, und der FC kam zuerst gut in die Partie. Ebeny Nguimba hatte dann in der 12. Minute die Chance zur Führung, verzog aber frei stehend vor dem Tor von SG-Keeper Marvin Hartelt. Und 16 Minuten später vergab Stürmer Mohammed El Zein eine weiter gute Abschlussmöglichkeit. Effektiver zeigen sich dann die Gäste in der 31. Minute. Luiz-Simon Kreisköther nutze die erste richtige Chance für Schönebeck und traf zum 1:0 für die Gäste. Und es kam in der ersten Halbzeit noch dicker. Vlodymyr Hocharov (42.) und Yasar Cakir (45.+4) stellten zur Pause auf 3:0.

Wechsel zur Pause

Pappas reagierte zur zweiten Halbzeit und brachte mir Benludwig Elad, Elvis Fioklu-Toulan und Luca Kazelis frische Kräfte. Und dies zeigte Wirkung, denn es waren gerade einmal elf Minuten gespielt, als Edmond Kadrijaj den 1:3-Anschlusstreffer erzielte. In der Folgezeit drängte der FC Kray auf den Anschluss, hatte dabei einige gute Torannäherungen, doch es fiel kein Treffer. Für die Gäste aus Schönebeck ergaben sich mehrere Konterchancen, auch weil die Krayer Mannschaft den Defensivverbund immer mehr auflöste, doch es blieb zuerst beim 1:3. Die endgültige Entscheidung dann in der Nachspielzeit. Bilal Tairovski schloss einen Konter zum Endstand ab.