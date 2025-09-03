 2025-09-02T12:13:53.882Z

Bei ihren Heimspielen am Sonntag wollen die 13er Geld für den guten Zweck sammeln. – Foto: Willi Roth - Archiv

13er-Spieltag im Zeichen des guten Zwecks

SV Schierstein 13 will mit verschiedenen Aktionen am Rande seiner Heimspiele der Aktiven Geld für das Zwerg-Nase-Zentrum sammeln

Schierstein. Die Spiele des SV Schierstein 13 werden am Sonntag von einer besonderen Aktion begleitet. Denn sie stehen im Zeichen des sozialen Engagements. Am Rande ihrer beiden Heimspiele in C- und A-Liga wollen die 13er Geld für den guten Zweck sammeln, und zwar für das Zwerg-Nase-Zentrum Wiesbaden, das sich mit großer Hingabe um schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche kümmert.

Neben den Fußballspielen gegen Kostheim 12 und Freudenberg können sich Zuschauer die Haare schneiden lassen, es werden Pizza, Crêpes sowie Kaffee und Kuchen verkauft und Event-T-Shirts angeboten. Auch für Kinder wird ein Rahmenprogramm geboten werden. Alles unter der Prämisse, Geld für Zwerg-Nase zu sammeln.

So., 07.09.2025, 12:30 Uhr
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13 II
SV 1912 Kostheim
SV 1912 KostheimKostheim
12:30

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
15:00

Aufrufe: 03.9.2025, 11:00 Uhr
Philipp DurilloAutor