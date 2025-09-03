Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bei ihren Heimspielen am Sonntag wollen die 13er Geld für den guten Zweck sammeln. – Foto: Willi Roth - Archiv
13er-Spieltag im Zeichen des guten Zwecks
SV Schierstein 13 will mit verschiedenen Aktionen am Rande seiner Heimspiele der Aktiven Geld für das Zwerg-Nase-Zentrum sammeln
Schierstein. Die Spiele des SV Schierstein 13 werden am Sonntag von einer besonderen Aktion begleitet. Denn sie stehen im Zeichen des sozialen Engagements. Am Rande ihrer beiden Heimspiele in C- und A-Liga wollen die 13er Geld für den guten Zweck sammeln, und zwar für das Zwerg-Nase-Zentrum Wiesbaden, das sich mit großer Hingabe um schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche kümmert.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Neben den Fußballspielen gegen Kostheim 12 und Freudenberg können sich Zuschauer die Haare schneiden lassen, es werden Pizza, Crêpes sowie Kaffee und Kuchen verkauft und Event-T-Shirts angeboten. Auch für Kinder wird ein Rahmenprogramm geboten werden. Alles unter der Prämisse, Geld für Zwerg-Nase zu sammeln.