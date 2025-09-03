13er-Spieltag im Zeichen des guten Zwecks

Schierstein. Die Spiele des SV Schierstein 13 werden am Sonntag von einer besonderen Aktion begleitet. Denn sie stehen im Zeichen des sozialen Engagements. Am Rande ihrer beiden Heimspiele in C- und A-Liga wollen die 13er Geld für den guten Zweck sammeln, und zwar für das Zwerg-Nase-Zentrum Wiesbaden, das sich mit großer Hingabe um schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche kümmert.