138 Jahre Erfahrung bringen den Sieg

Von Beginn an war klar, dass das Spiel nur über eine geschlossene Mannschaftsleistung zu gewinnen war.

Am Ostermontag traf der SV Fortuna Dingelstedt mit einem schmal besetzten Kader auf den Hessener SV 1928 e.V. – und bewies eindrucksvoll, dass Erfahrung, Teamgeist und Einsatzwille manchmal mehr zählen als ein voller Kader.

Die erste Halbzeit zeigte zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Der Hessener SV hatte zwar die größeren Spielanteile und einige Abschlüsse, scheiterte aber immer wieder an der eigenen Abschlussschwäche oder dem guten Stellungsspiel der Fortuna-Defensive.

Nicht die Startelf, sondern vor allem die Wechselmöglichkeiten waren dünn besetzt, was den Einsatz jedes Einzelnen umso wichtiger machte.

Auch Dingelstedt setzte offensive Akzente – meist über schnelle Konter – doch es fehlte die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor.

Für Aufregung sorgte eine riskante Abwehr unseres Torhüters, die durchaus einen Elfmeter hätte nach sich ziehen können – hier hatte Fortuna Glück auf seiner Seite.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild fort: Hessen blieb spielbestimmend, Fortuna lauerte auf Konter.

Immer wieder fehlte jedoch die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

Die Wende brachte ein Doppelwechsel: Steffen Blum stabilisierte die Defensive, Elias Trübe rückte in die Spitze – und wurde kurze Zeit später von einem altbekannten Knipser unterstützt:

Stephan Blume, der ehemalige Torjäger, kehrte zurück auf den Platz.

In der 86. Minute zahlte sich die Erfahrung aus: Blume setzte den gegnerischen Torwart unter Druck, erkämpfte sich den Ball und vollendete eiskalt mit links zum vielumjubelten 1:0.

Die letzten Minuten wurden zum Kraftakt – und hier zeigte sich erneut die Stärke des Teams.

In der 90. Minute kam Niels Löhr ins Spiel, der sich sofort in jeden Zweikampf warf, mit vollem Einsatz dagegenhielt und so entscheidend dazu beitrug, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Ein verdienter Sieg, der auf Teamgeist, Einsatz und die geballte Erfahrung von 138 Fußballjahren zurückzuführen ist.