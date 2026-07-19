136-facher Regionalliga-Akteur wechselt zu Westfalenliga-Aufsteiger

– Foto: Marina Brüning

Westfalenliga-Rückkehrer SC Herford hat den 27-jährigen Fabian Brosowski vom Oberligisten SV Lippstadt 08 unter Vertrag genommen. Nach FuPa-Informationen hatte auch Oberliga-Absteiger und künftiger Herforder Westfalenliga-Rivale RW Ahlen großes Interesse an dem Regionalliga-erfahrenen Verteidiger, der auf der linken Seite sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden kann. "Mit seinem Tempo und guten Schuss könnte ich ihn mir bei uns eher offensiver vorstellen“, erklärt Herfords Trainer Tim Daseking gegenüber der Lokalpresse " Neue Westfälische ".

Brosowski gehörte in der vergangenen Saison zum absoluten Stammspieler beim SVL und absolvierte 34 der 36 Oberliga-Partien. Zuvor trug er lange das Trikot des Regionalligisten SC Wiedenbrück (2020-25). Seine Ausbildung hatte er überwiegend beim SC Verl genossen, wo er auch mit 18 Jahren bereits sein Debüt in der Regionalliga feiern durfte. Insgesamt blickt der gebürtige Bielefelder auf 34 Oberliga- und 136 Regionalliga-Partien zurück.

Co-Trainer Marcel Hoecker sieht den Neuzugang klar in der Rolle des Führungsspielers: „Gerade als Aufsteiger in die Westfalenliga sind Charaktere wie Fabian von enormer Bedeutung für unser Team. Er soll auf dem Platz Verantwortung übernehmen und mit seiner Erfahrung auch unseren jüngeren Spielern Orientierung geben."