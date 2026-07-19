136-facher Regionalliga-Akteur wechselt zu Westfalenliga-Aufsteiger

Westfalenliga-Rückkehrer SC Herford hat den 27-jährigen Fabian Brosowski vom Oberligisten SV Lippstadt 08 unter Vertrag genommen. Nach FuPa-Informationen hatte auch Oberliga-Absteiger und künftiger Herforder Westfalenliga-Rivale RW Ahlen großes Interesse an dem Regionalliga-erfahrenen Verteidiger, der auf der linken Seite sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden kann. "Mit seinem Tempo und guten Schuss könnte ich ihn mir bei uns eher offensiver vorstellen“, erklärt Herfords Trainer Tim Daseking gegenüber der Lokalpresse "Neue Westfälische".
Brosowski gehörte in der vergangenen Saison zum absoluten Stammspieler beim SVL und absolvierte 34 der 36 Oberliga-Partien. Zuvor trug er lange das Trikot des Regionalligisten SC Wiedenbrück (2020-25). Seine Ausbildung hatte er überwiegend beim SC Verl genossen, wo er auch mit 18 Jahren bereits sein Debüt in der Regionalliga feiern durfte. Insgesamt blickt der gebürtige Bielefelder auf 34 Oberliga- und 136 Regionalliga-Partien zurück.
Co-Trainer Marcel Hoecker sieht den Neuzugang klar in der Rolle des Führungsspielers: „Gerade als Aufsteiger in die Westfalenliga sind Charaktere wie Fabian von enormer Bedeutung für unser Team. Er soll auf dem Platz Verantwortung übernehmen und mit seiner Erfahrung auch unseren jüngeren Spielern Orientierung geben."
„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und habe schnell gemerkt, welche Wertschätzung mir entgegengebracht wird. Von der Mannschaft hatte ich schnell einen sehr positiven Eindruck gewonnen und bin überzeugt mit meiner Erfahrung dem Team helfen zu können“, wird Brosowski in einer Mitteilung des Vereins zitiert.
SC Herford Kader 2026/27:
Torwart: Dominic Breese (29), Fabian Krutz (27), Gotse Traykovski (33), Joshua Jonas Wehking (26)
Abwehr: Fabian Brosowski (27), Erik Esko (22), Dieudonne Chalier Ndongengaga Menie (27), Emin Neskic (21)
Mittelfeld: Deniz Aygün (28), Ilias Illig (28), Konstantinos Keissoglou (24), Denys Kurylets (25), Redon Latifaj (19), Alexander Löwen (21), Justin-Marc Manske (27), Deljar Omar (25), Paul Ristau (24), Lennart Wehmhöner (23)
Angriff: Mikail Baytar (20), Aziz Cakmak (28), Markus Esko (26), Stepan Hobrei, Horly Ngouba Moudouhy (26), Matthis Rump (19)
Trainer: Tim Daseking (42)
Zugänge: Deljar Omar (25, FC Lübbecke), Deniz Aygün (28, Victoria Clarholz), Dominic Breese (29, Victoria Clarholz), Matthis Rump (19, SC Verl), Alexander Löwen (21, TuS Ahmsen), Paul Ristau (24, FC Preußen Espelkamp), Denys Kurylets (25, TV Elverdissen), Fabian Brosowski (27, SV Lippstadt 08), Redon Latifaj (19, SC Verl), Dieudonne Chalier Ndongengaga Menie (27, 1. FC Nieheim), Aziz Cakmak (28, SV Eidinghausen-Werste)
Abgänge: Nico Bartling (30, VfL Theesen), Arian Berisha (25, VfL Theesen), Sinan Ekinci (20, SG FA Herringhausen-Eickum), Vitali Tichomirov (23, SpVgg Vreden), Florent Berisha (22, FC RW Kirchlengern), Tufan Ucar (27, SV Spexard), Christos Tarambuskas (SVE Heessen), Pascal Widdecke (31, TV Elverdissen), Ioannis Tsingos (27, SV Spexard), Dafe Nana (22, Hövelhofer SV), Maik Bakin (22, Ziel unbekannt), Artur Esko (29, Ziel unbekannt)