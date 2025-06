136-facher Regionalliga-Akteur wechselt erneut zum SV Lippstadt 08

Fabian Brosowski wechselte als Leihspieler vom damaligen Ligarivalen SC Verl nach Lippstadt. Es wurde ein kurzes Intermezzo, da bekanntlich die Corona-Pandemie den Fußball im März 2020 zum Erliegen brachte. Die Regionalliga West wurde abgebrochen und der gelernte Defensivmann zog bereits im Sommer 2020 zum SC Wiedenbrück weiter. Dort gehört der 26-Jährige bis heute zum erweiterten Stamm und hat sein Einsatzkonto in der vierthöchsten Spielklasse inzwischen auf 136 aufgestockt. Nun wechselt der Linksfuß erneut zum SV Lippstadt 08.

„Fabian bringt enorme Qualität mit und wird unserer jungen Mannschaft sehr guttun. Er ist auf der linken Seite sowohl defensiv als auch offensiv flexibel einsetzbar", so der Sportliche Leiter Dirk Brökelmann



Brosowski freut sich auf die Rückkehr in die Liebelt Arena: „Als sich für mich die Möglichkeit ergab, nach Lippstadt zurückzukehren, musste ich nicht lange überlegen. Nach einem Gespräch über die Ziele war mir klar: Ich möchte kommende Saison das Trikot des SVL tragen.

Ich habe Verein und Fans bereits in der Saison 19/20 kennengelernt – leider war unsere gemeinsame Zeit damals durch Corona viel zu kurz."

Nach FuPa-Informationen ist Brosowski der zweite externe Neuzugang nach Giulien Kaps vom SC Verl II. Die offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.