1.350 Fans: Kareth stürzt Wenzenbach – Prüfenings »rabenschwarzer Tag« Bezirksliga Süd am Karsamstag: Breitenbrunn feiert Sieg des Willens +++ Schwarzhofen, Thalmassing und und Hainsacker gewinnen deutlich von Florian Würthele · 04.04.2026, 17:32 Uhr · 0 Leser

Karether Jubelstürme in Wenzenbach: Der TSV hat den Meistertitel jetzt in der eigenen Hand. – Foto: Walter Keller

Was für eine Monster-Kulisse in der Bezirksliga Süd: 1.350 (!) Leute wollten sich am Karsamstag das Spitzenspiel zwischen dem Ersten SV Wenzenbach und dem Zweiten TSV Kareth-Lappersdorf nicht entgehen lassen. Einen größeren Zuschauerandrang sah die Liga zum letzten Mal vor zehn Jahren. Und zwar beim Meisterschaftsspiel des SV Donaustauf gegen Neukirchen b.Hl. Blut.



Diejenigen, die es mit der Heimelf hielten, mussten enttäuscht von dannen ziehen. Denn die Karether „zogen“ dieses rassige Gipfeltreffen, bogen einen frühen Rückstand dank der Treffer von Schmidt und Fritz in einen – sicherlich nicht unverdienten – 2:1-Sieg um. Die ersten 20 Minuten gingen klar an Wenzenbach, anschließend drehten sich die Kräfteverhältnisse mehr und mehr. Dank des Sieges verkürzt die Lerch-Elf den Rückstand zu Wenzenbach auf einen Punkt. Bei einem absolvierten Spiel weniger, hat Kareth den Meistertitel fortan in der eigenen Hand.



Was war sonst los am Bezirksliga-Samstag? Der TB/ASV Regenstauf bleibt dank eines standesgemäßen 4:0-Auswärtserfolgs in Prüfening am Führungsduo dran. Dabei erwischte der FSV einen „rabenschwarzen Tag“ (O-Ton von Trainer Bächer). Aufgrund eines Platzverweises und mehrerer Verletzter spielten die Gastgeber die Partie zu neunt zu Ende. Klare Siege landeten der FC Thalmassing (4:0 gegen Töging), der SV Schwarzhofen (4:1 in Pielenhofen) und die SpVgg Hainsacker (3:0 in Viehhausen). Neben Thalmassing und Hainsacker verbuchte auch der SV Breitenbrunn wichtige Punkte gegen den Abstieg. Die Ferstl-Crew gewann ihr Heimspiel gegen den VfB Bach verdient mit 4:2. Keinen Sieger fanden die Duelle BSC Regensburg gegen Parsberg und Ramspau gegen Schwarzenfeld.



Christoph Bächer (Trainer FSV Prüfening): „Ein rabenschwarzer Tag: Die Anfangsphase verschlafen, Rote Karte und viele verletzte Spieler nach diesem Spiel. Nach der Halbzeitpause waren wir richtig giftig und hatten mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß. Nach dem vierten Gegentor mussten wir das Spiel auch noch zu neunt fertig spielen. Wir haben jetzt einen Tag um Zeit, Wunden zu lecken, dann geht's weiter.“







Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „In einem schlechten Bezirksligaspiel wollte es Breitenbrunn am Ende des Tages mehr. Wir waren zwar nicht die schlechtere Mannschaft, aber Breitenbrunn war einfach in den entscheidenden Situationen konsequenter. Deshalb haben wir das Spiel verloren.“







Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Wir verzeichneten in der ersten Halbzeit drei sogenannte Hundertprozentige, machten darauf aber nur ein Tor. Zwei Mal kratzte der Gegner den Ball von der Linie. So gingen wir nur mit einem knappen Vorteil in die zweite Spielhälfte. Hier haben wir uns dann leider nicht mehr so viele Chancen herausgespielt, verteidigten eine Aktion plump und wurden direkt bestraft.“







Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „Es war ein sehr ansehnliches Bezirksligaspiel. In den ersten 20 Minuten waren wir besser im Spiel, hatten direkt nach dem Anstoß eine Riesen-Torchance und gingen verdient in Führung. Nach 20 Minuten hat sich das Spiel langsam gedreht. Gleich mit der ersten guten Chance erzielte Kareth den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit war Kareth einen Ticken stärker und schoss durch einen Konter das 1:2. Wir hätten kurz vor Schluss die Chance auf den Ausgleich gehabt. Die Niederlage war nicht unverdient. Danke an die zahlreichen Zuschauer.“









Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Nachdem wir die ersten 20 Minuten total verschlafen haben und verdient in Rückstand geraten sind, gilt es ein Kompliment an die Mannschaft auszusprechen, was wir dann für eine Energie auf den Platz bekommen haben. Wir konnten fortan unseren Plan gut durchsetzen, haben dann auch echt ein gutes Spiel gemacht und am Ende verdient gewonnen. Jetzt heißt es, die Wunden zu lecken, denn übermorgen spielen wir schon wieder. Es gilt genau da weiterzumachen.“







Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „In der ersten Halbzeit konnten wir nur 15 Minuten das Spiel offen gestalten. Somit ging die Halbzeitführung der Gäste auch völlig in Ordnung. In der zweiten Hälfte zeigten wir eine deutliche Verbesserung und erspielten uns auch gute Tormöglichkeiten. Der Sieg von Schwarzhofen geht auf jeden Fall in Ordnung.“



Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Eine gute erste, eine schlechte zweite Halbzeit. Wir hatten im ersten Durchgang ein komplettes Übergewicht, hatten das Spiel absolut im Griff und machten sukzessive die Tore. Ausreichend Chancen auf das Fünfte und Sechste waren vorhanden. In den zweiten 45 Minuten war – vielleicht bedingt durch die Wechsel – der Spielrhythmus raus. Das war dann eine schlechte Vorstellung. Wobei der Gegner nicht mehr groß dagegenhalten konnte. Der Sieg wurde nicht mehr in Gefahr gebracht. Eine klare Geschichte.“







Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Wir gingen sehr stark ersatzgeschwächt ins Spiel und wollten lange das Spiel offen gestalten. Das war dann schnell vorbei. Mit dem ersten Schuss aufs Tor durch einen Standard von Robin Peter ging der Gegner in Führung. Danach war das Spiel ausgeglichen, ohne zwingende Torchancen auf beiden Seiten. Kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit bekamen wir einen Elfmeter gegen uns, sodass aus unserer Sicht das Spiel gelaufen war. Dazu agierten wir noch mit einem Spieler weniger. Am Montag gegen Prüfening schaut es personell besser aus und da wollen wir versuchen, wieder zu punkten.“







Niko Wohlmann (Trainer FC Thalmassing): „Ein mehr als verdienter Sieg. Töging hatte in der ersten Halbzeit einen Lattenschuss – das war es dann aber auch über 90 Minuten. Wir waren von Anfang an sehr gut in der Partie, haben uns gute Torchancen erspielt und sind – begünstigt durch einen Torwartfehler – früh in Führung gegangen. Nach einer schöner Kombination haben wir das zweite Tor nachgelegt. Auch in der zweiten Halbzeit waren wir präsent und hatten das Spiel gut im Griff. Auch dem dritten und vierten Treffer ging jeweils eine sehr schöne Kombination voraus. Dieser Sieg war wichtig für uns mit Blick auf die kommenden Aufgaben.“







Mathias Meßmann (Trainer 1. FC Schwarzenfeld): „Ein gerechtes Unentschieden. Es gab nur sehr wenig Torchancen auf beiden Seiten. Es ist immerhin ein Auswärtspunkt, den wir dann kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Prüfening vergolden können.“