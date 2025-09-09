133-facher Zweitliga-Profi verstärkt Gievenbecker Trainingsbetrieb

Die Adlerträger gaben am 19. August bekannt, dass der 37-jährige Marc Lorenz fristlos gekündigt und parallel dazu rechtliche Schritte eingeleitet wurden. Hintergrund seien konkrete Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Spendengeldern. Während die Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht Münster läuft, wird der Profi ab sofort den Trainingsbetrieb des Oberligisten 1. FC Gievenbeck verstärken.

In der Pressemitteilung der Preußen hieß es: "Als bedeutender Arbeitgeber und Botschafter der Region sieht sich der SC Preußen Münster in der Verantwortung, die Integrität des Clubs, seine Werte sowie das Vertrauen der Öffentlichkeit uneingeschränkt zu wahren und zu schützen. Trotz der Schwere der Vorwürfe betont der SC Preußen, dass er auf ein faires Verfahren sowie einen respektvollen Umgang mit dem langjährigen und verdienten Spieler Wert legt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Bis zum Abschluss der laufenden Untersuchungen wird der Club keine weiteren Stellungnahmen zu diesem Vorgang abgeben."

Zum Gesamtkontext gehöre dazu, dass er sich seit einigen Wochen in therapeutischer Behandlung befinde, erklärte der 37-Jährige: "Dass die Gelder verspätet überwiesen wurden, kann ich mir nur krankheitsbedingt erklären. Meine psychische Erkrankung hat mich in einem solchen Maße belastet, dass ich in dieser Zeit völlig antriebslos war und notwendige Handlungen nicht rechtzeitig veranlassen konnte. Niemals aber würde ich mit Absicht Spendengelder für den guten Zweck veruntreuen."

Lorenz rechtfertigte sich in den Sozialen Medien und räumte ein, Spendengelder zu spät abgerechnet zu haben. "Zum Zeitpunkt der Kündigung war der offene Betrag allerdings schon wieder beglichen. Entsprechend war ich nun sehr verwundert darüber, dass der Verein damit unabgesprochen in die Öffentlichkeit geht", schrieb Lorenz.

Nun läuft eine Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht Münster. Dass der 37-jährige Lorenz, der in der vergangenen Saison als Kapitän in 30 Zweitliga-Spielen für Münster aufgelaufen ist, das Kicken definitiv fortsetzen möchte, macht nun eine Pressemitteilung des Münsteraner Oberligisten 1. FC Gievenbeck deutlich. Dort wird der Profi ab sofort den Trainingsbetrieb verstärken und sich fit halten.

In der Gievenbecker Pressemitteilung heißt es: "Der 1. FC Gievenbeck gewährt dem 37-jährigen ehemaligen Mannschaftskapitän des Zweitligisten SC Preußen Münster Marc Lorenz die Möglichkeit, ab heute am Trainingsbetrieb der FCG-Oberligamannschaft teilzunehmen."

„Marc kam mit dem Wunsch auf uns zu, bei uns ins Training einzusteigen und sich fit zu halten“, sagt Jens Truckenbrod, Sportlicher Leiter beim FCG: „Für den Verein und auch für die Mannschaft war schnell klar, dass wir in der aktuellen Situation einem verdienten Münsteraner Spieler und ehemaligen Gievenbecker helfen wollen. Auf der anderen Seite denken wir, dass Marc dem jungen Team mit all seiner Erfahrung im Training helfen wird und die Trainingsqualität weiter anheben kann."

Von 2000 bis 2005 spielte Lorenz für die Jugendteams des FCG, nachdem er vom BSV Roxel in den Sportpark gewechselt ist. Anschließend ging es über den SC Preußen Münster zum FC Schalke 04, zu den Sportfreunden Lotte und über Arminia Bielefeld, Wehen Wiesbaden und den Karlsruher SC zurück zu den Adlerträgern. Insgesamt blickt Lorenz auf eine bemerkenswerte Karriere mit 190 Einsätzen in der 3. Liga, 133 Spielen in der 2. Bundesliga und 16 Spielen im DFB-Pokal zurück.

Könnte Lorenz auch für Gievenbeck auflaufen?

Der allgemeine Fan dürfte sich fragen, ob Lorenz sogar über kurz oder lang das Gievenbecker Trikot im westfälischen Amateuroberhaus tragen könnte. Nach FuPa-Informationen dürfte dies nicht in naher Zukunft passieren, da die Spielberechtigung noch ordnungsgemäß beim SC Preußen Münster liegt. Gievenbecks Sportlicher Leiter Jens Truckenbrod sagt auf Nachfrage: "Ich habe Verständnis für jeweilige Spekulationen, aber, und das ist mir wichtig, ist die oberste Priorität, dass wir Marc die Möglichkeit geben, wieder seiner größten Leidenschaft nachzugehen und das ist der Fußball. Und er hält sich einfach nur fit."