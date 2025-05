1300 Zuschauer: Cham crasht die Eichstätter Meister-Party

Die Meisterfrage in der Bayernliga Nord entscheidet sich erst am letzten Spieltag! Der VfB Eichstätt hatte es am Samstag zu Hause in der Hand – doch zeigte Nerven. Dominic Rühls Spieler verloren vor 1.300 Zuschauern (!) mit 1:2 gegen den ASV Cham. Und müssen es nun nächste Woche in Abtswind richten, im Fernduell mit dem bereits gestern erfolgreichen SC Eltersdorf.

Im Abstiegskampf feierten die SpVgg Bayern Hof und die U21 des SSV Jahn unheimlich wichtige Auswärtssiege. Auch die DJK Gebenbach war erfolgreich – auch wenn das 3:0 in Neumarkt nicht mehr zur direkten Rettung reichen wird. Zudem feierte die SpVgg SV Weiden einen versöhnlichen Heim-Abschluss, schlug den TSV Abtswind knapp. Für den höchsten Sieg des Tage zeichnete der SV Fortuna verantwortlich. Die Regensburger feierten beim 9:2 gegen Neudrossenfeld den höchsten Bayernliga-Sieg ihrer Geschichte.