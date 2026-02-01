‼️ 1300 Euro ‼️ JSG U19 gewinnt Turnier und der Abend gehört Mia von G. B. · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Hoogstede

Beim vereinsinternen Turnier des SV Hoogstede standen Sport, Fairness und Zusammenhalt im Mittelpunkt. In einer vollen Halle wurden spannende Spiele ausgetragen – und mehr als 1.300 Euro für den guten Zweck gesammelt.

Spannung bis ins Penaltyschießen Am Freitag trafen sich beim vereinsinternen Turnier Jugend-, Damen- und Herrenmannschaften zu fairen und leidenschaftlichen Duellen. Platz drei sicherte sich die JSG Niedergrafschaft U17 nach einem spannenden Penaltyschießen gegen die Reisemannschaft.

Auch das Finale musste nach einem medizinischen Notfall im Penaltyschießen entschieden werden. Dort setzte sich die JSG Niedergrafschaft U19 gegen die 1. Herren durch und holte den Turniersieg. Mehr als 1.300 Euro für den guten Zweck

Mindestens genauso wichtig wie die sportlichen Ergebnisse war das soziale Engagement: Über 1.300 Euro wurden an diesem Abend für Mia gesammelt. Gespendet haben Mannschaften, Zuschauerinnen und Zuschauer sowie der Schiedsrichter. Auch Teams, die nicht vor Ort sein konnten, und weitere Abteilungen wie die Damenmannschaft beteiligten sich an der Aktion. Die Spendenmöglichkeit besteht am Samstag und Sonntag im Vereinsheim weiter. Informationen zu Mias Geschichte sind im Bild hier zu finden.