1300 Beiträge und ein Sportsgeist

Seit 2017 widmete sich Guido außerdem der Vereins-Homepage, die damals in den Kinderfüßen stand. Zunächst noch in Doppelfunktion mit dem Seniorenobmann, doch schnell wurde klar, dass die Homepage und der Einstieg in Social Media mehr Zeit in Anspruch nahm als zunächst angedacht.

Bis zum heutigen Zeitpunkt postete Guido mehr als 1300 Beiträge auf der Homepage und zusätzlich in den Social-Medien, wie Facebook und Instagram. Dabei galt immer der Grundsatz: Einen Tag nach Spielende sind die Berichte spätestens online! Auch aus diesem Grund ist der Verein über die Grenzen hinaus bekannt geworden! Guido war über Jahre, quasi "die Stimme des Vereins"