13:0-Offensiv-Orkan von Wacker Ströbitz, atemloses 6:6 in Senftenberg

Eine beeindruckende Machtdemonstration in Brandenburg! Vor 32 Zuschauern zeigte sich BSG Stahl von der ersten Sekunde an hellwach und voller Tatendrang. Allen voran Ben Dayan Bleiß (4., 10.) erwischte einen absoluten Sahnetag und schockte die Gäste mit einem frühen Doppelpack, der das Stadion zum Beben brachte. Oranienburg fand kaum Mittel gegen die leidenschaftlich aufspielende Heimelf, die durch Felix Lorek (29.) noch vor der Pause auf 3:0 erhöhte. Im zweiten Durchgang kontrollierte Stahl das Geschehen mit kühlem Kopf, bis erneut Ben Dayan Bleiß (76.) mit seinem dritten Treffer des Tages den emotionalen Schlusspunkt unter diesen hochverdienten Heimsieg setzte.

FSV Union Fürstenwalde – SV Wacker 09 Ströbitz 0:13

Ein wahrer Offensiv-Orkan fegte über Fürstenwalde hinweg! Die Gäste aus Ströbitz spielten sich in einen regelrechten Rausch und ließen dem FSV nicht den Hauch einer Chance. Calvin Raak (8.) eröffnete den Torreigen, gefolgt von Martin Märkisch (14.), Mustafa Dreiee (24.) und William Carlos Krüger (27.). Ein unglückliches Eigentor von Mathias Michael (33.) schraubte das Ergebnis noch vor der Pause in die Höhe. Auch nach dem Seitenwechsel kannte Wacker keine Gnade: Calvin Raak (52., 55., 62.) legte drei weitere Treffer nach, während Marius Noack (67., 70.) und Niklas Pepe Scheibe (69.) im Minutentakt für Jubel sorgten. In einer hitzigen Schlussphase sah Jonas Rothaug (79.) nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, woraufhin Mustafa Dreiee (85.) und Nick Steinberg (89.) den zweistelligen Kantersieg perfekt machten.

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – FSV Bernau 6:6

Was für ein Wahnsinn in Senftenberg! Vor 45 Zuschauern entwickelte sich ein historischer Schlagabtausch, der an Dramatik kaum zu überbieten war. Claus Brösel (5.) brachte die Hausherren früh in Front, doch Bernau antwortete durch Milo Lisicki (20.) und Yusef Ayyoub (23.) prompt. Django Keita (29.) und Adam Shakhshaev (34.), der einen Foulelfmeter sicher verwandelte, drehten die Partie erneut, bevor Ole Herbst (38.) und Roman Utienin (45.+1) die Gäste zur Pausenführung schossen. Nach dem Wechsel ging das Spektakel weiter: Xaver-Joel Jänisch (50.) erhöhte für Bernau, doch Marvin Wiese (53.) und erneut Django Keita (55.) glichen unter tosendem Applaus wieder aus. Als Erik Gottschling (58.) zum 5:6 traf, schien Bernau der Sieg sicher, doch Jannis Stiller (65.) markierte in diesem hochemotionalen Torfestival den Endstand zum 6:6. Ein Spiel, das alle Beteiligten völlig atemlos zurückließ.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – Brandenburger SC Süd 05 3:2

Ein packender Krimi, der die 37 Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt! Der BSC Preußen startete mit viel Herzblut und ging durch Elias Leo Bornkessel (38.) verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit schien die Vorentscheidung gefallen, als Lenny Levin Hampel (66.) und Julian Pfützner (72.) das Ergebnis mit leidenschaftlichen Aktionen auf 3:0 hochschraubten. Doch der Brandenburger SC Süd 05 bewies ein riesiges Kämpferherz und startete eine furiose Aufholjagd: Joel Leandro Raspopov (75.) verkürzte per Foulelfmeter und legte nur wenig später mit seinem zweiten Treffer (82.) nach. In einer nervenaufreibenden Schlussphase verteidigte Blankenfelde-Mahlow den knappen Vorsprung mit unbändigem Siegeswillen und rettete die drei Punkte über die Zeit.

SG Bornim – FC Neuenhagen 1913 1:1

Ein intensives Duell auf Augenhöhe, das vor 35 Zuschauern durch puren Kampfgeist geprägt war. Lange Zeit bissen sich beide Mannschaften an den gegnerischen Abwehrreihen fest, bis Amel Destanovic (35.) die Gäste aus Neuenhagen mit einem entschlossenen Abschluss in Führung brachte. Bornim gab sich jedoch zu keinem Zeitpunkt geschlagen und rannte in der zweiten Halbzeit unermüdlich gegen das drohende Unheil an. Die Belohnung für diesen unbändigen Einsatz folgte erst in der allerletzten Minute: Moritz Stöckl (90.) markierte den viel umjubelten Ausgleich und versetzte den heimischen Anhang in Ekstase. Ein emotionales Unentschieden, das den Willen beider Teams widerspiegelte.

RSV Eintracht 1949 – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 3:0

Vor 21 Zuschauern präsentierte sich der RSV Eintracht 1949 als die reifere und entschlossenere Mannschaft. Den Grundstein für den Erfolg legte Doriano Luca Paolucci (40.), der kurz vor der Halbzeitpause zur Führung einschoss und damit für die nötige Sicherheit sorgte. Ahrensfelde bemühte sich im zweiten Durchgang zwar um Entlastung, fand aber keine Lücke in der stabilen Defensive der Hausherren. In der Schlussphase machten Nikola Maksimovic (75.) und Julius Graber (80.) mit einem Doppelschlag alles klar und krönten eine souveräne Mannschaftsleistung. Ein Sieg der Disziplin und der eiskalten Chancenverwertung.

