130 Minuten Kampfgeist pur!

Neuzugang Von Contzen, der im Sommer verpflichtet wurde, erwies sich als echter Glücksgriff, denn in jedem bisherigen Spiel erzielte er ein Tor.



Nachdem die Eppelheimer in der Pressingphase zunächst Vorteile hatten, erarbeitete sich die FGR zunehmend Ballbesitz und Torchancen. Allein Mayer hatte zwei hochkarätige Möglichkeiten, die jedoch leider nicht in einem verdienten Tor mündeten. In der 44. Minute folgte dann ein Rückschlag: Ohne eigenes Verschulden fälschte Almritter einen Schuss ab, der unhaltbar ins Tor von Patrick Nickel flog.

Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit begannen ähnlich wie der Beginn der Partie. Der ASV übte starkes Pressing aus, und die FGR war hauptsächlich mit der Verteidigung beschäftigt. In der 54. Minute folgte der nächste Rückschlag. Schmitt versuchte als letzter Mann den Gegenspieler zu verteidigen, doch die Grätsche war unglücklich, was zu einer Roten Karte führte.



Die Nachspielzeit neigte sich dem Ende zu, nachdem der ASV nach mehreren großen Ausgleichschancen ein letztes Mal zum Eckball klärte. Wir schreiben die 90+6 Spielminute, Gossen tritt zum Eckball an, Torwart Patrick Nickel befindet sich ebenfalls im Strafraum, der Ball landet im 5-Meter-Raum und es entwickelt sich ein Pingpong-Spiel. Doch irgendwie gelangt der Ball zu Fabian Almritter, dem Eigentorschützen, und er schiebt die Kugel irgendwie über die Torlinie. Ein hart erkämpftes Comeback der Mannschaft. Danach ist Schluss, es geht in die Verlängerung des Bfv Rothaus Kreispokal.

Dieses Mal begann die FGR mit dem Pressing und bespielte den Gegner, als wären sie selbst in Überzahl. Den einen Eppelheimer mehr bemerkte man auf dem Spielfeld nicht.

In der 96. Minute folgte ein langer Ball auf Thorsten Gossen, der Torwart des ASV stürmte heraus und versuchte, den Ball zu klären. Nun waren vier Spieler um den Ball herum, das Tor war frei. Mayer erkämpfte sich den Ball und schoss aus 20 Metern aufs Tor, ein hoher Bogenball. Der Ball rollte ins Tor. Die FGR ging mit 3:2 in Führung, obwohl sie seit 50 Minuten in Unterzahl spielten.



Es scheint, als ob der ASV erneut gefordert ist und versucht, sich Spielanteile zu sichern. Die FGR hält jedoch dagegen, und die Spieler gaben alles, liefen unermüdlich und kämpften um jeden Ball, immer mit dem Ziel, das Tor zu treffen. Es wirkte so, als ob sie sogar das 4:2 erzielen wollten. Das war wahrhaftig purer Wille und Kampfgeist.

Dies eröffnete jedoch auch den Gegnern große Räume. Nach einem Konter lief Berger in den Strafraum von Nickel, und erneut wurde dieser zu Fall gebracht, was in der 109. Minute zu einem Elfmeter führte.

In diesen entscheidenden Sekunden lastete eine große Verantwortung auf Torwart Patrick Nickel. Der gefoulte Berger trat zum Elfmeter an, doch Nickel sprang in die richtige Ecke und parierte den Schuss mit einer beeindruckenden Parade. Was für eine Leistung.

In der 112. Minute erhielt der gegnerische Kapitän seine zweite Gelbe Karte und musste somit das Spielfeld verlassen. Was für eine vermeidbare und unnötige Karte. Dadurch ließ er seine Teamkameraden in den letzten Minuten im Stich.

In der 120+2. Minute war das Spiel dann endlich beendet. Die Mannschaft aus Rohrbach schaffte das fast unglaubliche Comeback und zog absolut verdient in die 2. Runde des BFV Rothaus Kreispokals ein.

Am kommenden Sonntag, den 03.08.2025, trifft die FGR auf den Kreisligisten SG Dielheim. Anpfiff ist um 17 Uhr auf dem Sportplatz der FT Kirchheim.

Spielbericht von Chef-Trainer Tobias Häußler:



Das war wirklich eine überragende Leistung von uns. Ein Pokalfight wie er im Buche steht, mit allem was an Drama dazu gehört, Eigentor, rote Karte, Ausgleich in allerletzter Minute, Verlängerung, ein gehaltenen Elfmeter... Der pure Wahnsinn, ich glaube gerade für die Zuschauer war alles dabei was das Fußballherz begehrt.



Wir starten natürlich denkbar unglücklich in die Partie und liegen nach einer Minute schon zurück. Da hat man gemerkt, dass auch kleinere Fehler auf dem Niveau gnadenlos bestraft werden können. Danach haben wir uns in die Partie gearbeitet und machen über einen Standard den Ausgleich. Gerade kämpferisch und gegen den Ball war das top. Spielerisch war es schwierig, da hatten wir im Spielaufbau Probleme mit dem hohen Pressing des Gegners. Trotzdem haben wir es immer wieder geschafft hinter die gegnerische Kette zu kommen und gefährlich ins letzte Drittel. Mit etwas mehr Ruhe und Präzision wären noch mehr klare Chancen möglich gewesen. Vor der Pause bekommen wir dann mit dem Eigentor aus einer eigentlich ungefährlich Situation den nächsten Nackenschlag.



Nach der Pause war Eppelheim am Drücker, da mussten wir viel hinterher laufen. Mit der roten Karte verändert sich das Spiel dann, und wir waren wieder besser drin. Das kannst du manchmal schwer erklären, warum die Mannschaft in Unterzahl läuferisch plötzlich überlegen ist und umgekehrt das Team, welches eigentlich den Vorteil hat, dann weniger macht. Aber da muss ich meinen Jungs einfach auch ein riesiges Kompliment machen, wie sie gefightet haben und was sie an Kilometern abgespult haben, chapeau! Deshalb war der Ausgleich aus meiner Sicht nicht unverdient, wir hatten schon davor gute Möglichkeiten. Dass es dann in der 95. Minute fällt, passt einfach zu so einem verrückten Spiel.



In der Verlängerung wollten wir wieder etwas kompakter stehen und unsere Nadelstiche setzen. Das hat dann in der 97. perfekt funktioniert, als Consti das 3-2 macht. Danach haben das Ergebnis mit Leidenschaft, einem überragenden Keeper und dem Quäntchen Glück ins Ziel gebracht.



Eine tolle Mannschaftsleistung, die uns viel Vertrauen in unsere Stärke gibt und den eingeschlagenen Weg bestätigt.



Chef-Trainer Tobias Häußler im Interview:



130 Minuten purer Wille! 1. Minute direkt ein Gegentor, unglückliches Eigentor und fast 80 Minuten ein Mann weniger. Wie schafft man es, so eine Mentalität aufzubauen?



Das muss man der Mannschaft komplett zurechnen, sowas kann man im Prinzip nicht trainieren oder vorgeben, das steckt einfach in den Jungs. Wir haben eine tolle Truppe zusammen mit einem großartigen Kämpferherz, anders wäre es nicht möglich gewesen die Widerstände heute zu überwinden.



Was ging in deinem Kopf ab, als in der 109. Minute der Verlängerung der Pfiff zum Elfmeter kam?



Halt ihn! Da hofft man einfach nur, dass die Fußballgötter auf unserer Seite sind, was ja letztlich auch der Fall war. Riesen Kompliment an Patrick, da hat er sich definitiv den richtigen Moment ausgesucht für seinen ersten gehaltenen Elfer bei uns.



Die nächste Runde des Pokals steht schon kommenden Sonntag an, findet das Testspiel gegen Pfaffengrund am Donnerstag trotzdem statt?



Ja. Auch wenn wir natürlich auch nächste Woche für eine Überraschung sorgen wollen, die Vorbereitung für die neue Runde steht klar im Vordergrund. Außerdem sind drei Tage Regeneration absolut ausreichend, wir werden für kommenden Sonntag bereit sein.



In der 2. Runde trifft man auf ein Kreisliga-Team, die SG Dielheim. Bereitet man sich anders vor als gegen gleichklassige Mannschaften?



Eigentlich nicht. Auch wenn das natürlich eine sehr schwere Aufgabe wird, bereiten wir uns wie immer vor und möchten auch da unser Spiel so gut wie möglich durchbringen. Und dass wir gegen höherklassige Teams bestehen und auch gewinnen können, das haben wir in den letzten Partien schon gezeigt.



FG Rohrbach 2012 – ASV Eppelheim II 3:2 n.V.

FG Rohrbach 2012: Patrick Nickel, Fabian Almritter, Jerome Zeiske, Marvin Schmitt, Holger Flory (80. Wilhelm Pal), Moritz Kranz, Liam Lyons (45. Muhammed Sowe), Fabian Fritz, Constantin Mayer, Jan-Erik Möller (58. Thorsten Gossen), Gian-Luca von Contzen (58. Finn Luca Freitag) (119. Lukas Zimmermann) - Trainer: Patrick Kabrhel - Trainer: Tobias Häußler - Trainer: Jan-Erik Möller

ASV Eppelheim II: Paul Schwanke, Mika Farinango, Oliver Auer, Aljosa Madarov, Shawn Hartmann - Trainer: Christian Spicocchi - Trainer: Christian Bock

Schiedsrichter: Vitali Justus (Sandhausen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Oliver Auer (1.), 1:1 Gian-Luca von Contzen (7.), 1:2 Fabian Almritter (44. Eigentor), 2:2 Fabian Almritter (90.+6), 3:2 Constantin Mayer (97.)

Rot: Marvin Schmitt (54./FG Rohrbach 2012/Letzter Mann)

Gelb-Rot: Paul Schwanke (111./ASV Eppelheim II/)