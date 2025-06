130 Kilometer einfach: Neue Kreisliga-Einteilung sorgt für Ärger bei den Vereinen

Das Warten auf die Einteilung der Kreisligen der Zugspitzregion hat ein Ende. Sowohl in Kreisliga 1 als auch in Kreisliga 2 werden nicht alle zufrieden sein.

München – Kurze Distanzen, heiße Derbys und Spannung pur – all diese Attribute machen Kreisliga-Fußball aus. In der kommenden Saison werden diese jedoch nicht immer gegeben sein. So traf die Einteilung der Ligen zur Saison 2025/26 den ein oder anderen Verein hart. Für die Hobby-Kicker mancher Vereine warten nun lange Auswärtsfahrten. Teilweise müssen einfach über 100 Kilometer zurückgelegt werden.

Zu den kürzesten Fahrten gehört für die Mannschaft von Thomas Dötsch die rund 30 Kilometer lange Strecke nach Waldram, was für die Kreisliga nicht unbedingt ein Katzensprung ist. Im Vergleich zur Strecke bis zum westlichsten Team der Liga, dem TSV Burggen/Bernbeuern, ist diese Entfernung aber noch harmlos. Aying und Bernbeuern trennen rund 130 Kilometer, was eine Fahrtzeit von mindestens anderthalb Stunden ausmacht. Eine schier utopische Strecke für zwei Kreisligamannschaften.

Die Einteilung der Ligen stellt die Verantwortlichen immer wieder vor Probleme. In den seltensten Fällen können alle Mannschaften zufriedengestellt werden und so müssen immer wieder Teams in den sauren Apfel beißen. Im Falle der Zugspitz-Kreisligen hat es besonders die Spielgemeinschaft Aying/Helfendorf und die Dritte des FC Deisenhofen erwischt. Auf beide Mannschaften warten weite Strecken.

In der Kreisliga Zugspitze 2 hat es besonders zwei der vier Neulinge der Liga hart erwischt. Während Aufsteiger Türkenfeld und Absteiger Aich bis auf Ausnahmen in der näheren Umgebung zum Einsatz kommen, hat es die beiden Aufsteiger SV Fuchstal und Deisenhofen III härter getroffen. In der Liga, die im Normalfall hauptsächlich in den Landkreisen Landsberg und Fürstenfeldbruck ausgetragen wird, spielt in der kommenden Saison auch der FC Deisenhofen III aus Oberhaching. Fuchstal bildet 75 Kilometer entfernt von München das eine Ende der Kreisliga 2, Deisenhofen das andere. Die Distanz zwischen beiden Sportplätzen beträgt rund 80 Kilometer.

FCD-Trainer freut sich auf neue Gegner

Der FC Deisenhofen III hätte, egal in welcher der beiden Kreisligen, längere Strecken auf sich nehmen müssen, weshalb sich der Unmut bei Trainer Dai Tatai in Grenzen hält. „Ob Kreisliga Zugspitze 1 oder 2, die Fahrten wären alle lang geworden. Auch in der Kreisliga 1 sind viele Mannschaften in der Gegend von Garmisch“, sagt Tatai auf Nachfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Der Coach des FCD III freut sich sogar auf die neue Liga: „Ich finde die Gruppe sehr spannend, da dort Gegner spielen, mit denen wir keine Vergangenheit haben. Ich finde es angenehm, die Spiele ein wenig neutraler, ohne unnötige Rivalität angehen zu können.“

Aying/Helfendorf-Trainer Dötsch hadert dagegen mit den vielen Kilometern, die die Auswärtsspiele mit sich bringen. „Wir fahren in 13 Auswärtsspielen fast 1000 Kilometer, das ist schon krass. Als Aussage vom BFV erhält man zu diesem Thema nur `irgendwo müssen wir bei der Einteilung ja den Strich ziehen´“, sagt der Trainer und fügt an: „Der Verband wollte uns dieses Jahr in Kreisliga 2 einteilen, wir wollten aber in Kreisliga 1 bleiben. Grundsätzlich ist es egal, wo wir spielen.“

Kreisliga Zugspitze 1

TuS Geretsried II

MTV Berg

Lenggrieser SC

DJK Waldram

WSV Unterammergau

SV Münsing

TSV Peißenberg

FC Wildsteig/Rottenbuch

SG Aying/Helfendorf

TSV Altenstadt (neu, bisher Kreisliga 2)

TSV Murnau II (Aufsteiger)

TSV Burggen/Bernbeuern (Aufsteiger)

TSV Peiting (Absteiger)

ASV Habach (Absteiger)

Kreisliga Zugspitze 2