13:0 in der Kreisklasse & die Drei-Minuten-Meisterfeier Kreis-Highlights: Oberisling mit rekordverdächtigem Schützenfest zum Meistertitel +++ Verrückte Schlussminuten in Haselmühl und Tännesberg +++ Etzelwang-Knipser schnürt Fünferpack von Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der frischgebackene Kreisklassen-Champion TSV Oberisling um Spielertrainer Rudi Pfaffenroth (am Ball) war mehr als nur einen Schritt schneller als Gegner Fortuna Regensburg II. – Foto: Felix Schmautz

Eishockey-Ergebnisse, Meisterfeiern, bemerkenswerte Schlussphasen: Der vorletzte Spieltag im Kreisbereich hatte nochmal allerhand zu bieten. Wir haben für Euch wieder ein paar Highlights vom vergangenen Wochenende aus den drei Spielkreisen herausgesucht:

Kreis Regensburg Kreisliga 1







Sie hatten die Hand schon an der Schale... Der SC Regensburg hätte am Samstag Meister werden können, vergab aber den ersten Matchball! Giftige Burgweintinger entschieden das Stadtduell an der Alfons-Auer-Straße für sich. Für den Sportclub heißt es doch nochmal Zittern am letzten Spieltag. Beim Gastspiel in Harting soll der Sack zugeschnürt werden.





Kreisklasse 2







Sieben Buden in der ersten Halbzeit, sechs in der zweiten: In der Regensburger Kreisklasse sorgte der TSV Oberisling für ein denkwürdiges und rekordverdächtiges Schützenfest. Alles schien zu klappen in diesem Match, das ohne Gelbe Karten auskam. Was man dem Unterbau des Bayernligisten SV Fortuna zugute halten muss: Man war nur mit zehn Mann angereist und hatte im Grunde von Vornherein keine Chance. Am Tag nach diesem Kantersieg durfte der Tross um Spielertrainer Rudi Pfaffenroth dann so richtig feiern. Der Tabellenzweite verlor, womit Oberisling die Meisterschaft klarmachte.













Richtung Saisonende, wenn es für viele Teams um nichts mehr geht, mehren sich im Fußball ja die „Eishockey-Ergebnisse“. Ein solches gab am Oberen Wöhrd in Regensburg. Kurios war der Spielverlauf. Die Gäste aus Lorenzen führten 1:0 und später 3:2, um am Ende doch baden zu gehen. Nach dem Seitentausch drehte die Turnerschaft mächtig auf.



A-Klasse 3







Alles angerichtet fürs absolute Endspiel! Der Zweitplatzierte TSV Pettenreuth „zog“ das Top-Spiel gegen den Dritten aus Ramspau mit 2:0. Und das vor immerhin 220 Zaungästen. Spitzenreiter Bernhardswald hielt sich ebenfalls schadlos und bleibt drei Punkte voraus. Kommenden Samstag prallen die beiden Meisteranwärter direkt aufeinander. Sollte Pettenreuth auswärts triumphieren, käme es zu einem Entscheidungsspiel um den Meistertitel!





Kreis Amberg/Weiden Alles angerichtet fürs absolute Endspiel! Der Zweitplatzierte TSV Pettenreuth „zog“ das Top-Spiel gegen den Dritten aus Ramspau mit 2:0. Und das vor immerhin 220 Zaungästen. Spitzenreiter Bernhardswald hielt sich ebenfalls schadlos und bleibt drei Punkte voraus. Kommenden Samstag prallen die beiden Meisteranwärter direkt aufeinander. Sollte Pettenreuth auswärts triumphieren, käme es zu einem Entscheidungsspiel um den Meistertitel! Kreisliga Nord







Kohlberg war schon abgestiegen und für Tremmersdorf ging es auch nur noch um die goldene Ananas. Und so entwickelte sich im Eichelbachstadion ein „Tag der offenen Tür“. Mit dem besseren Ausgang für die favorisierten Gäste. Zehn Tore in einem Kreisligaspiel, das hat Seltenheitswert. Mit dem 6:3 von Grafenwöhr über Eschenbach sah die Kreisliga Nord übrigens noch ein weiteres Torspektakel.



Kreisliga Süd







Verrücktes Spiel in Haselmühl! Die Gastgeber glichen mit zwei späten Toren auf 3:3 aus (80./88.). Mit diesem Punkt hätten sie den Spieltag auf Relegationsplatz 13 beendet. Doch es kam anders. In der Nachspielzeit schlug Edelsfeld noch doppelt zu. Damit geht der ASV als Tabellenletzter in den Schlussspieltag und ist auf fremde Hilfe angewiesen, will er den Direktabsturz in die Kreisklasse noch abwenden.



Kreisklasse Ost







Wer auf dieses Ergebnis gewettet hätte, wäre jetzt wohl reich: Die vor dem Spieltag noch nicht gerettete SpVgg Moosbach war als krasser Underdog ins Heimspiel gegen den bisherigen Titel-Anwärter aus Waldau gegangen. Was folgte war eine überraschend klare Angelegenheit – zugunsten der Heimelf. Zum Mann des Tages schwang sich Kevin Vogel auf, der drei Tore selbst erzielte und eines vorlegte. Während Moosbach den Klassenerhalt nun sicher hat, rutscht Waldau runter auf Platz vier und kann nicht mehr Meister werden.



Kreisklasse Süd







400 Zuschauer in Ensdorf bekamen das Duell der zwei Liga-Dominatoren serviert. Längst stand fest, dass Ensdorf und Traßlberg/Poppenricht die Meisterschaft unter sich ausmachen würden. Verrückt verliefen dann die 90 Minuten. Nach einer halben Stunde war „TraPo“ bereits als 3:0 davongezogen und wägte sich als sicherer Meister. Doch hintenraus witterte Ensdorf nochmal Morgenluft, glich in der 95. Minute zum 3:3 aus. Die allerletzte Aktion hätte dann tatsächlich beinahe noch zum Siegtor geführt. Im Gewühl zischte das Leder durch mehrere Spieler hindurch und am Kasten vorbei (90.+6). Durch dieses Remis steht die Spielgemeinschaft – drei Punkte Vorsprung plus gewonnener Direktvergleich – als künftiger Kreisligist fest.







Starkes Stück vom Torjäger des SV Etzelwang:



B-Klasse Ost



Starkes Stück vom Torjäger des SV Etzelwang: Peter Brunner erwischte am Sonntag einen regelrechten Sahnetag. Der Jungspund schoss seine Mannschaft mit fünf Treffern im Alleingang zum Heimsieg. Sein persönliches Torkonto hat Brunner durch den Fünferpack auf 22 Saisontore aufgestockt.B-Klasse Ost



Einen wilden Ritt bekamen die Schaulustigen am Sportplatz in Wildenau aufgetischt. 20 Minuten vor Schluss sah die SG Waldthurn II beim Spielstand von 1:5 wie der sichere Sieger aus. Anschließend kamen die Hausherren aber nochmal auf – und auf ein Tor heran. Lediglich die Krönung in Form des 5:5-Ausgleiches blieb ihnen verwehrt. Man of the Match: Viererpacker





Kreis Cham/Schwandorf Einen wilden Ritt bekamen die Schaulustigen am Sportplatz in Wildenau aufgetischt. 20 Minuten vor Schluss sah die SG Waldthurn II beim Spielstand von 1:5 wie der sichere Sieger aus. Anschließend kamen die Hausherren aber nochmal auf – und auf ein Tor heran. Lediglich die Krönung in Form des 5:5-Ausgleiches blieb ihnen verwehrt. Man of the Match: Viererpacker Luca Bosio , der an allen fünf Einschüssen des Siegerteams direkt beteiligt war. Kreisliga West







Derby, Spitzenspiel, 450 Zuschauer: Feiertagsstimmung herrschte am Sonntag am Naab-Ufer. Früh lag Ettmannsdorf II mit 3:0 in Front, womit die Messe vorzeitig gelesen schien. Durch einen Doppelschlag (75./78.) machten die Gäste die Sache aber nochmal richtig heiß. Letztlich schaukelte die Landesliga-Reserve den knappen Vorsprung ins Ziel. Nicht nur revanchierte sich die Wiesner-Truppe am Nachbarn für die Hinspielniederlage, auch bleibt sie auf einen Punkt an Spitzenreiter Nabburg dran. Es wartet ein Herzschlagfinale!



Kreisklasse Nord







Wilde Schlussminuten am Schwandorfer Weinberg! Mit einem 1:0 für den SC ging's in die Schlussphase. Jetzt nahm dieses intensive Kreisklassenspiel so richtig Fahrt auf. Die Bilanz der letzten Viertelstunde inklusive siebenminütiger Nachspielzeit: vier Tore, zwei Zeitstrafen und eine gelbrote Karte. Das Ganze mit dem besseren Ende für die angereiste SG Niedermurach/ Pertolzhofen, die so die Chance auf Platz zwei aufrechterhält.



A-Klasse Nord







Was für ein irres Spitzenspiel: Sieben Tore – zwei davon in der Nachspielzeit – fielen im Duell Erster gegen Zweiter. Die erstplatzierten Weidenthaler erzielten in der 91. Minute das 3:3 und wären damit Meister gewesen. Doch in der 94. Minute traf Tännesberg zum 4:3-Sieg und hat jetzt am letzten Spieltag selbst die Chance, Meister zu werden. Für Weidenthal (nur noch ein Punkt Vorsprung) war es nämlich bereits das letzte Saisonspiel. Was für eine bittere Geschichte aus Sicht der Sportfreunde!



B-Klasse KK Ost







Aus 1:3 mach 6:3: Dieses Kunststück gelang der Zweitvertretung des FC Raindorf. Bis zur 59. Minute lag der Gegner mit zwei Toren in Führung, ehe die Einheimischen zu einem klasse Comeback ansetzten. Zwischen Minute 59 und 83 traf der FC fünfmal.