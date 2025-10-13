13:0 in der A-Klasse, einseitige Top-Spiele & krasse Comebacks

Der FC Rosenhof und die SpVgg Hofdorf-Kiefenholz lieferten sich in der A-Klasse ein Neun-Tore-Spektakel. – Foto: Felix Schmautz

In vielen Spielklassen endete an diesem Wochenende die Hinrunde. Anderswo startete bereits die zweite Saisonhälfte. FuPa blickt wieder zurück auf die kuriosesten Spielverläufe und andere Highlights aus den drei Spielkreisen der Oberpfalz. Heute unter anderem mit zwei Spitzenspielen, die überraschend klare Ausgänge fanden...

Kreis Regensburg



Kreisliga 1







0:2, 3:2, 3:3 – einen wilden Ritt erlebten die Zuschauer auf Kareths Höhen. Der Freie TuS verspielte zunächst einen Zwei-Tore-Vorsprung und bewies dann Moral. Ein direktes Freistoßtor von Maximilian Brey bescherte den Regensburgern in der Nachspielzeit zumindest noch einen Punkt.



Kreisklasse 1







Acht Tore, eine glattrote Karte, eine Zeitstrafe und ein verschossener Elfmeter. Viel los war bei der Kreisklassen-Partie SSV Brennberg gegen SV Wenzenbach II. Die Hausherren ließen sich von einem 1:3- und 2:4-Rückstand sowie von einem vergebenen Strafstoß beim Stand von 3:4 nicht unterkriegen. Tief in der Nachspielzeit (90.+7) erzielte Patrick Weigel den Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt standen nur noch neun Wenzenbacher Spieler auf dem Feld.



Kreisklasse 3







Ohne eine einzige Niederlage hatte der SV Aichkirchen die Hinrunde beendet – als Aufsteiger! Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte riss die schöne Serie. Gastgeber Oberpfraundorf sah sich bei einem verschossenen SV-Elfer zunächst im Glück, und zog das Match nach der Pause mit zwei Toren auf seine Seite.



A-Klasse 1







Eine Achterbahnfahrt war die Partie in Rosenhof. Immer wieder gingen die Hausherren in Führung, immer wieder fand der Gast aus Hofdorf die passende Antwort. Die Schlussphase hatte es in sich. Hofdorf spielte nach einer Roten Karte in Unterzahl, erzielte trotzdem zwei Tore zum 4:4-Ausgleich. Den Schlusspunkt zum 5:4 (81.) setzte allerdings wiederum der Tabellenzweite.



A-Klasse 2







Tolles Comeback der Landesliga-Reserve: Gegen Prüfening II bog der FC Kosova einen 0:3-Rückstand im zweiten Durchgang noch in einen 4:3-Heimsieg um. Dabei fiel der Siegtreffer erst in der 91. Minute.



A-Klasse 4







Kreis Amberg/Weiden



Kreisliga Süd



Einen regelrechten Sahnetag erwischte Noufal Alabdullah . Der Torjäger des ATSV Kallmünz traf am Sonntag fünf Mal ins Schwarze. Dazu kamen zwei Torvorlagen. Heißt: Der Syrer an sieben der acht Mannschaftstore direkt beteiligt.Kreis Amberg/WeidenKreisliga Süd



300 Zuschauer wollten sich das Spitzenspiel der Kreisliga Süd nicht entgehen lassen. Wer von einer knappen Kiste ausgegangen war, sah sich eines Besseren belehrt. Die 90 Minuten entpuppten sich als überraschend einseitige Sache. „Machtdemonstration im Pandurenpark“, so könnte man den Rückblick überschreiben. Der SV Raigering fegte die bisher punktgleiche DJK Ursensollen am Samstagnachmittag regelrecht vom Feld. Damit besteigen die Panduren erstmals in dieser Saison den Ligathron.



Kreisklasse Süd







Auch das Top-Spiel der Kreisklasse Süd fand einen klaren Ausgang. Während die SG TraPo vor 300 Fans einen Sahnetag erwischte, war es beim Gegner vielmehr ein gebrauchter Tag. Dank des hochverdienten Heimerfolges übernimmt die Truppe von Coach Ilker Caliskan die Tabellenführung. Auf der anderen Seite muss Ensdorf die zweite Niederlage am Stück einstecken – zuvor war die DJK ohne jeden Verlustpunkt geblieben.



A-Klasse Ost







Sieben Tore, aber nur zwei Torschützen: Das war beim Vohenstraußer Bezirksliga-Unterbau der Fall. Die beiden „Männer des Tages“ gehören normalerweise dem Kader der Ersten an. Routinier Daniel Bergmann glänzte mit vier Buden, Jonas Fritsch netzte immerhin dreimal.



B-Klasse West







Kreis Cham/Schwandorf



Kreisliga Ost



Starke Einzelleistung von Felix Kopp : Der junge Stürmer des SV Riglasreuth schoss sein Team quasi im Alleingang zum Auswärtssieg in Neuhaus. Alle fünf Tore gingen auf die Mütze des 21-Jährigen, der unter anderem einen Freistoß direkt verwandelte. Das schreit nach einer Kiste Bier für die Mitspieler!Kreis Cham/SchwandorfKreisliga Ost



Der FC Ränkam konnte im Titelrennen der Kreisliga Ost ein Statement setzen. Auswärts schossen sich die Mannen von Coach Andi Herrmann einen Kantersieg heraus. Der Tabellenvorletzte FC Untertraubenbach war heillos überfordert, kassierte pro Halbzeit vier Gegentreffer. Ränkams David Kager tat sich mit drei Buden und einem Assist hervor.







Bärenstark zurück kam der FC Chamerau im Heimmatch gegen die SG Schloßberg. Die favorisierten Gäste lagen zur Pause mit 2:0 in Front. Ein tückisches Ergebnis, wie sich herausstellen sollte. Denn der Aufsteiger bewies Nehmerqualitäten, drehte das Spiel binnen weniger Minuten. Den knappen Vorsprung schaukelten die Einheimischen während der letzten halben Stunde über die Ziellinie.



Kreisliga West







Auf den letzten Drücker hat sich die Zweitvertretung des SV Schwandorf-Ettmannsdorf die Hinrunden-Meisterschaft gesichert. Gleichzeitig setzte sie ein Ausrufezeichen. Das Top-Spiel gegen den Rangvierten SV Kemnath a.B. wurde klar gewonnen. Und das Beste für die Mannen von Chefanweiser Tobias Wiesner: Konkurrent SV Haselbach ließ Federn und büßte so die Tabellenführung ein.



Kreisklasse Ost







Eine Aufholjagd kann auch der SV Bernried. Das bewies der Kreisklassist beim Nachbarschaftsduell in Katzbach eindrucksvoll. 250 Schaulustige sahen, wie sich die Heimelf einen 2:0-Halbzeitvorsprung heraus spielte und wie das Spiel kippte. Bis zur 70. Minute drehte der SVB das Spiel, gewann am Ende 4:2. Interessant ist der Blick auf die Torschützenliste. Mit Niko Gruber (2), Noah Gruber und Elias Gruber trafen drei Grubers für den Derbysieger.



A-Klasse Nord







Für den höchsten Sieg des Wochenendes zeichneten die SF Weidenthal verantwortlich. Mit sage und schreibe 13:0 schickte der Spitzenreiter das Tabellenschlusslicht wieder auf die Heimreise. Vier Akteure erzielten einen Doppelpack.