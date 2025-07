130-facher Regionalliga-Verteidiger verstärkt die Sportfreunde Siegen

Gleichermaßen schätzt der Übungsleiter die neuen Möglichkeiten, die der Verteidiger

mitbringt. „Er ist sehr robust, aggressiv, schnell, kann unheimlich weit einwerfen und mit

seiner Erfahrung auch in einer Dreierkette spielen", so Nehrbauer.

Stichwort Erfahrung: 130-mal stand der robuste Defensivspieler mit seinen 26 Jahren in der Regionalliga auf dem Feld, hinzu kommen 29 Einsätze für den FSV Zwickau in der 3. Liga - der gebürtige Starnberger aus der Jugend des FC Augsburg weiß also durchaus mit dem Ball umzugehen.