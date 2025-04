13 Tore in Hildesheim; Remis in Pattensen; Wetschen deutlich

Pattensen gewann in der Vorwoche und wollte gegen einen formschwachen TSV Barsinghausen genau da weiter machen. Das sah auch richtig gut aus. Nach zehn Minuten traf Luca Wagner zum 1:0. Nach 75 Minuten stellte Lukas von der Ah auf 2:0 und der zweite Sieg in Serie war zum greifen nah. Die Schlussminuten gehörten allerdings nur den Gästen. Robert Just verkürzte und ein Eigentor in der 92. Minute bescherte Barsinghausen den ersten Punkt nach vier Niederlagen in Serie.