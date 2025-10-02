13 Tore in drei Spielen: Spitzer unaufhaltsam an A-Klassen-Spitze

Die SG FC Penzing/FC Hofstetten kam in ihren erst drei Saisonspielen auf ein Torverhätnis von 26:4 - Kristina Spitzer brachte den Ball dabei ganze 13 Mal im gegnerischen Tor unter. Trotzdem führen die Damen die A-Klasse 3 nicht an, die erste Partie verlor man mit 3:4 an den SV Fuchstal. Wer die Heimtreffer erzielte? Natürlich Kristina Spitzer. Im zweiten Spiel überrollte die SG aus Penzing und Hofstetten die SG TSV Herrsching/TSV Perchting-Hadorf mit 10:0 - Spitzer traf fünfmal. Im jüngsten Spiel steuerte Spitzer ebenfalls einen Fünferpack bei, als man bei der SG Puch/Biburg/Olching mit 13:0 gewann.

Die Konkurrenz um die 15 Kästen Erdinger muss noch ordentlich nachlegen, um mitzuhalten. Aktuell komplettieren zwei Spielerinnen aus der A-Klasse 1 das Treppchen. Jennifer Pfleiderer (TSV Poing) steht bei sieben Treffern, Malin Regul (TSV Egmating) netzte sechsfach. Während Pfleiderer mit drei Treffern in die Saison startete, konnte sich Regul sogar über einen Viererpack freuen. Im zweiten Spiel waren beide Spielerinnen doppelt erfolgreich. Die Tore sechs und sieben folgten für Pfleiderer an Spieltag 3, Regul und der TSV Egmating müssen ihr drittes Saisonspiel noch bestreiten.