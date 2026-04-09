13 Tore in drei Spielen! Schild zieht allen davon

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksliga Oberbayern 01 in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Was für eine Torausbeute in den letzten drei Spielen für Anna Schild! Vier Tore gegen Babensham, ein Fünferpack gegen Otting und zuletzt erneut vier Tore gegen den FC Moosinning – Schild ist on fire. Insgesamt kommt die Torjägering des SV 1966 Kay auf 26 Tore.
Die erste Verfolgerin hat bereits großen Rückstand auf Schild. Anna Obermeier kommt für den SG St. Wolfgang/Lengdorf auf zwölf Saisontore. Dank eines Dreierpacks schob sie sich auf Rang zwei im Rennen um die 15 Kästen Erdinger.
Auf Rang drei folge zwei Spielerinen, die beide elf Tore in der laufenden Spielzeit erzielen konnten. Sandra Moleh (TSV Aßling/TSV Grafing) und Sandra Funkenhauser (TSV Aßling/TSV Grafing) befinden sich in Lauerstellung.
1. Anna Schild, SV 1966 Kay: 26 Tore
2. Anna Obermeier, SG St.Wolfgang/Lengdorf: 12 Tore
3. Sandra Moleh, SG TSV Aßling/TSV Grafing: 11 Tore
3. Sandra Funkenhauser, SG TSV Aßling/TSG Grafing: 11 Tore
5. Sandra Gillhuber, SG St.Wolfgang/Lengdorf: 10 Tore
6. Katharina Blank, FC Sportfreunde Schwaig, 8 Tore
7. Sophia Buchhauser, FC Sportfreunde Schwaig: 7 Tore
7. Mathilde Golla, TSV Babensham/Eiselfing: 7 Tore
9. Michaela Gradl, DJK Otting: 6 Tore
9. Michelle Brummer, TSV Babensham/Eiselfing: 6 Tore
und vier weitere mit sechs Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht auf FuPa?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!