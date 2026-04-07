13 Tore im März! Ungerath springt an die Spitze der Torjägerliste

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südost in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Unfassbarer März von Robin Ungerath. Der Stürmer des TSV 1880 Wasserburg drehte auf und erzielte 13 Treffer. In der laufenden Saison kommt der Ex-Profi auf 27 Tore und führt die Torjägerliste der Landesliga Südost an. Mit Wasserburg kämpft er um die Meisterschaft.
Ungeraths Verfolger liegen gleichauf und erzielten beide 21 Saisontore. Laris Stjepanovic, der im Winter von Grünwald zur SpVgg Unterhaching II wechselte, kommt für seinen neuen Verein auf zwei Tore in fünf Spielen.
Auf dem geteilten zweiten Platz liegt auch Timo Portenkirchner vom ESV Freilassing. Mit 21 Toren erzielte Portenkirchner fast die Hälfte aller Tore des ESV. Im März blieb der Torjäger nur in einer Partie ohne eigenen Treffer.
1. Robin Ungerath, TSV 1880 Wasserburg: 27 Tore
2. Laris Stjepanovic, SpVgg Unterhaching II (TSV Grünwald): 21 Tore
2. Timo Portenkirchner, ESV Freilassing: 21 Tore
4. Daniel Koch, SV Aubing: 17 Tore
4. Sebastian Spinner, TSV Kastl: 17 Tore
6. Emil Kierdorf, VfB Hallbergmoos-Goldach: 16 Tore
6. Jason Eckl, SpVgg Unterhaching II: 16 Tore
8. Philipp Zimmerer, SpVgg Unterhaching II: 15 Tore
9. Daniel Leugner, TSV Grünwald, 13 Tore
9. Marcel Kosuch, TSV Grünwald: 13 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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