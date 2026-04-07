13 Tore im März! Ungerath springt an die Spitze der Torjägerliste

Unfassbarer März von Robin Ungerath. Der Stürmer des TSV 1880 Wasserburg drehte auf und erzielte 13 Treffer. In der laufenden Saison kommt der Ex-Profi auf 27 Tore und führt die Torjägerliste der Landesliga Südost an. Mit Wasserburg kämpft er um die Meisterschaft.

Ungeraths Verfolger liegen gleichauf und erzielten beide 21 Saisontore. Laris Stjepanovic, der im Winter von Grünwald zur SpVgg Unterhaching II wechselte, kommt für seinen neuen Verein auf zwei Tore in fünf Spielen.