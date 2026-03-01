13. Sieg in Serie: Simon Pirners Bude reicht Ammerthal Landesliga Nordost, Sonntag: Rösl-Elf landet beim Tabellenvorletzten Nürnberg-Buch einen knappen 1:0-Arbeitssieg von Florian Würthele · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Wie schon im Hinspiel machte der TSV Buch den Ammerthalern (links Dominik Haller) das Leben schwer. – Foto: Jonas Löffler

Das war ein hartes Stück Arbeit! Am Ende aber war der 13. Punktspielsieg in Folge unter Dach und Fach. Und das war das was zählte für die DJK Ammerthal an diesem Sonntagnachmittag. Der Spitzenreiter der Landesliga Nordost musste gegen den akut abstiegsbedrohten TSV Nürnberg-Buch hart arbeiten – und tat das. Beim 1:0 (0:0)-Auswärtssieg vor 240 Zuschauern erzielte Simon Pirner in der 64. Minute das „goldene Tor“ für die Ammerthaler, die bei dieser erwarten kniffligen Auswärtsaufgabe Moral und Kampfstärke bewiesen.



„Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel – war anhand der Tabellensituation klar war: Buch kämpft ums Überleben und wir, um weiter Gas zu geben und vorne keine Federn zu lassen. Das haben wir geschafft. In der ersten Halbzeit sind wir – ordentlich, nicht gefährdet – mit 0:0 durchgekommen und in zweiten Halbzeit machten wir dann den Lucky Punch. Die Mannschaft zeigte eine super Moral. Der nächste Sieg ist unter Dach und Fach. Mund abwischen und weiter geht's“, schnaufte DJK-Trainer Tobias Rösl nach diesem harterarbeiteten Sieg durch. Weiter geht's für den Klassenprimus der Landesliga Nordost mit einem Heimspiel. Nächsten Samstag schaut der TSV Burgebrach in Ammerthal vorbei. Dann soll der 14. Sieg in Folge her.







Alles auf einen Blick:



TSV Nürnberg-Buch: Patrick Bogner - Stefan Fleischmann, Moritz Kowalski, Eren Baysal (80. Laurent Ibrahimovic), Marco Müller, Adrian Ell, Gabriel Jessen (82. Paul Fleischmann), Lukas Wagner (53. Mohamed Mboup), Nicholas Richardson, Emre Öztürk (70. Petru Nadrag), Oliver Lahr

DJK Ammerthal: Christopher Sommerer - Daniel Gömmel, Dennis Weidner, Henrik Brüggen, Jan-Luis Knisch, Marco Kaiser, Fabio Pirner, Dominik Haller, Marco Wiedmann, Simon Pirner (92. Anton Shynder), Noah Pirner

Tor: 0:1 Simon Pirner (64.); Zuschauer: 240

Zeitstrafen: Öztürk (21./Buch), F. Pirner (77./Ammerthal)