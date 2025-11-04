13 Pleiten am Stück: »Frustrierend, aber: Sind nicht so weit weg«

„Meines Erachtens ist der Kernpunkt die leider nicht vorhandene Breite im Kader. Letzte Saison hatten wir den Vorteil, dass die Leistungsträger verletzungsfrei blieben. Heuer ist irgendwie der Wurm drin. Von Spiel zu Spiel müssen zwei, teils drei Positionen ersetzt werden. Daher musst du ständig umbauen. Das ist natürlich langfristig schlecht“, beschreibt Tögings Trainer Alexander Sommer einen Hauptaspekt für die „schwarze Serie“.



In vielen Partien hielt die Mannschaft lange gut mit. Dennoch reichte es nie zu Zählbarem. Warum ist das so? „In Spielen wie gegen Schwarzhofen waren wir bis zur 70. Minute nicht die schlechtere Mannschaft. Allerdings kann der Gegner dann auf fast gleichbleibendem Niveau wechseln. Bei uns merkst du hingegen, dass wir mehrere Montagearbeiter haben, die nicht zweimal pro Woche trainieren können. Bei Samstagsspielen fallen vereinzelt Spieler mit einer eigenen Firma weg. Wir haben nicht die Breite im Kader, um das kompensieren zu können. Das ist schon frustrierend für die, die im Training sind.“



Sinnbildlich für die Misere steht die jüngste 1:2-Auswärtsniederlage in Pielenhofen: „Wir waren gut im Spiel und gingen in Führung. Durch einen blöden Freistoß fiel das 1:1. In der zweiten Halbzeit gab es auf beiden Seiten keine großen Tormöglichkeiten. Das Siegtor des Gegners fiel aus abseitsverdächtiger Position“, schildert Sommer. „Die Kann-Entscheidungen des Schiedsrichters fallen derzeit immer zu unseren Ungunsten aus. Das ist kein entscheidender Aspekt, aber: Dadurch, dass es viel engere Spiele als noch in der Kreisliga sind, fällt das schon sehr ins Gewicht. Das sammelt sich im Laufe der Zeit.“



Von der Euphorie der Kreisliga-Meisterschaft ist nicht mehr viel übrig beim SV Töging. Trotz der verzwickten sportlichen Situation stellt Alexander Sommer auch positive Aspekte heraus: „Im Training sind über 20 Leute. Sie sind bemüht und versuchen die Dinge umzusetzen, die man ihnen auf den Weg gibt. Wir sind ein kleiner Verein mit familiärem Umfeld. In dieser Konstellation Bezirksliga zu spielen, Erfahrungen zu sammeln und in den Spielen zu sehen, dass wir nicht so weit weg sind, ist schon was Positives. Als junger Spieler ist es eine coole Erfahrung, mit dem eigenen Verein Bezirksliga spielen zu können“, so der 43-jährige Paintener, der das Team von der Kreisklasse in die Bezirksliga führte. Zum unteren Relegationsplatz muss der Tabellenletzte nach wie vor nur vier Punkte aufholen. „Die Situation ist frustrierend, aber punktemäßig ist es nicht unmöglich. Und auch vom Inhalt her – die meisten Spiele verliefen relativ eng. Das ist schon ein Zeichen, dass wir nicht so weit weg sind.“



Vor der Winterpause spielen die Töginger noch zu Hause gegen Mitaufsteiger BSC Regensburg und anschließend in Ramspau und in Kareth. „Der BSC ist definitiv unsere Kragenweite, da muss man einfach zu Hause mal gewinnen. In Ramspau waren es in der Vergangenheit immer schwierige Spiele“, blickt Sommer auf die nächsten Aufgaben. Ob man inzwischen zum Siegen verdammt sei? Auf die Frage antwortet Sommer so: „In den letzten Wochen haben wir uns zu viel Druck aufgebaut. Es wäre auch mal von Vorteil, einen Punkt zu holen – auch wenn es in der Tabellensituation nicht viel ausmacht. Man muss einfach ein bisschen kleiner denken. Wenn man Woche für Woche sagt, man muss einen Dreier holen, dann ist man zu sehr verkopft oder zu sehr in einem Muss. Wenn du vorne stehst, machst du dir nicht so viele Gedanken. Und so sollten wir in die nächsten zwei Spiele gehen.“



Auf alle Fälle will der SV noch vor der Winterpause endlich wieder punkten. Im neuen Jahr stehen immerhin noch zehn Spiele aus. Folglich ist noch vieles möglich. Das betont auch Coach Sommer: „Letzte Saison haben wir immer gewonnen, da bist du immer motiviert. Heuer ist das Gegenteil der Fall. Das musst du durchbrechen. Du brauchst das Glück, dass du Tore schießt und Schiedsrichterentscheidungen zumindest nicht gegen dich laufen. Letztendlich bräuchten wir jetzt einfach mal einen Lauf. Entscheidend ist auch die Trainingsbeteiligung. Wenn diese so positiv bleibt, alle Spieler da sind und man in einen Lauf reinkommt, ist in der Restrückrunde noch alles möglich. Das ist das Schöne im Fußball: Es ist alles möglich.“