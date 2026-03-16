1:3-Niederlage in Heimenkirch schmerzt gewaltig

Ein völlig gebrauchter Tag erlebte unsere 1. Mannschaft im Spiel beim TSV Heimenkirch und man unterlag verdient mit 3:1 im Westallgäu. Bei widrigen Wetterbedingungen kam die Hille-Elf anfangs gar nicht ins Spiel und lag nach 20 Minuten bereits mit 0:2 zurück. Doppelpack binnen 120 Sekunden: Ein abgefälschter Freistoß (18.) und ein schneller Spielzug über rechts (20.) brachten die Hausherren in Führung. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Staiger im Spiel noch nicht angekommen und reagieren nur gegen konsequente Gastgeber. Glücklicherweise fand ein als Flanke gedachter Ball von Jens Geiselmann (36.) den Weg ins Tor und durch das 2:1 war die Hille-Elf wieder im Spiel. Als der Schneefall dichter und die Seiten gewechselt wurden, war das Spiel recht zerfahren und Torannäherungen Seltenheit. Max Bachner hatte mit einem Freistoß die größte Möglichkeit zum Ausgleich, aber auch hier wurde der Schuss vom Heimkeeper pariert. So fiel in der 72. Minute die völlige Entscheidung für die Hausherren, als kurz zuvor noch Manuel Fetzer zuerst stark abwehren konnte, aber in der nächsten Szene das 3:1 hingenommen werden musste. Danach war die Luft komplett raus und unsere Staiger konnte einfach nicht mehr zulegen. Ein überzogenes Foul an Oli Bischof wurde mit glatt Rot noch geahndet und in der hitzigen Szene danach auch noch Rot für unseren SCS. So war es ein absolut gebrauchter Tag und die Enttäuschung war groß, wobei die Hausherren an diesem Tag einfach bissiger und aktiver waren und das Ergebnis daher als verdient bezeichnet werden muss. Kopf hoch Jungs.