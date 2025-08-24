1:3-Niederlage für SG Wohnste gegen den MTV Jeddingen

Niederlage in den Schlussminuten: Die SG Wohnste/Holvede/Ippensen musste in der Landesliga der Frauen eine 1:3 (0:0)-Niederlage im Kreisduell gegen Jeddingen hinnehmen. Lara Rook hatte die Gastgeberinnen zwischenzeitlich in Führung gebracht.

Etwas pikant war die Schiedsrichter-Ansetzung ja schon. Schließlich ist Steffen Herzberg nicht nur Schiedsrichter, sondern auch Betreuer beim Liga-Rivalen TuS Westerholz. Doch Herzberg pfiff souverän - wie man es von diesem erfahrenen Unparteiischen auch erwarten konnte und so blieb die Schiedsrichteransetzung nur eine Randnotiz dieses umkämpften Kreisduells.

Dabei spielten die Gastgeberinnen zunächst stark auf, gingen in der 60. Minute nach einer tollen Aktion von Torjägerin Lara Rook sogar in Führung und waren drauf und dran, zumindest einen Punkt gegen Jeddingen zu holen.

"Den hätte sich das Team auch verdient", so Trainer Andreas Bannick zur ZEVENER ZEITUNG. "Wir haben gegen den Favoriten eine wirklich gute und konzentrierte Leistung gezeigt. Ich bin sehr zufrieden."

Erst ganz am Ende setzte sich das Spitzenteam aus dem Südkreis durch. Emelie Rosebrock-Heemsoth gelang in der 70. Minute nach einer hohen Hereingabe der Ausgleich und in den Schlussminuten erzielten noch Delia Kollakowski (87.) und Maja Dammann nach einem Konter (95.) die entscheidenden Tore für das Team aus Jeddingen.