13. Niederlage der Saison: Früher Rückstand erweist sich als Stimmungskiller für den SV Krün

Die Suche nach der Freude am Fußball bleibt den Kickern des SV Krün für den Rest dieser Spielzeit. So defensiv formuliert es zumindest Coach Stephan Benz. „Wir werden weiter kämpfen und gerade in den Übungseinheiten versuchen, den Spaß nicht zu verlieren.“ Denn die Ergebnisse geben derzeit wenig Anlass zu Jubelstimmung. 0:4 hieß es am Sonntag bei der SG Wielenbach/Pähl – die 13. Niederlage der Saison. So viele wie kein anderes Team. Benz blieb realistisch: „Wielenbach war gerade im Passspiel und auch von der Laufbereitschaft deutlich stärker“, räumte der Krüner Trainer ein.