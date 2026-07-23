 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

13 Neuzugänge für Verbandsligist SV Zeilsheim

Kaderumbruch beim SV nach unbefriedigender Saison +++ Zeilsheim im FuPa-Sommercheck

von Johanna Rath · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Zeilsheim peilt in der neuen Spielzeit einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an.
Der SV Zeilsheim peilt in der neuen Spielzeit einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an. – Foto: T. Metz (Archiv)

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
SV Zeilsheim
Dominique Jourdan
Dominique Jourdan
Marcus Vinicius Weinhardt
Marcus Vinicius Weinhardt
Otman Jaatit
Otman Jaatit

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

Peter Strauch, 1. Vorsitzender des SV Zeilsheim, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

"Das Fazit der letzten Saison ist unbefriedigend. Wir hatten uns eine bessere Platzierung vorgestellt."

Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?

"Zugänge:

  • Monter Alahmed - Außenspieler von der SG Walluf
  • Berkay Altay – Defensiv Mittelfeldspieler von RW Frankfurt
  • Ayaoui Atanley - Defensiv Mittelfeldspieler von Türk. SV Wiesbaden
  • Otman Jaatit – Stürmer von Türk. SV Wiesbaden
  • Melis Jufufovic Eurich – Stürmer vom SV Croatia Darmstadt
  • Lee-Jun Kang – Außenverteidiger aus Süd Korea
  • Mert Karabacek – Innerverteidiger vom SV Gonsenheim
  • Taisei Kawabe – Torwart aus Armenien
  • Daarun Mano – Mittelfeld aus der eigenen Jugend
  • Vinicius Miranda De Oliviera – Mittelstürmer von RW Darmstadt
  • Amer Vrcic – Außenverteidiger – Corum Spor Frankfurt
  • Marcus Weinhardt – Stürmer – SKG 23 Wiesbaden
  • Dominique Douglas Jourdan – Innenverteidiger vom SV Darmstadt II

Abgänge:

  • Alon Albus nach Bleidenstadt
  • Leo Bianco zum FC Türk Kelsterbach
  • Marco Filipovic – SV Langen
  • Besmir Haliti – FC Kosova Frankfurt
  • Yannik Hennes Lacayo – Kickers Offenbach
  • Dino-Samuel Kurbegovic – SC Hanau 1960
  • Dejan Marojevic – Türk. SV Wiesbaden
  • Dorian Miric – Türk. SV Wiesbaden
  • Oliver Ruklic – Vereinslos
  • Takuto Tanaka – RW Walldorf
  • Tiziano Terzic – Alem. Nied"

Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

"Unser Saisonziel ist es, wieder in die obere Hälfte der Tabelle zu kommen."