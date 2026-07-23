13 Neuzugänge für Verbandsligist SV Zeilsheim Kaderumbruch beim SV nach unbefriedigender Saison +++ Zeilsheim im FuPa-Sommercheck von Johanna Rath · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Zeilsheim peilt in der neuen Spielzeit einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an. – Foto: T. Metz (Archiv)

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison. Peter Strauch, 1. Vorsitzender des SV Zeilsheim, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus? "Das Fazit der letzten Saison ist unbefriedigend. Wir hatten uns eine bessere Platzierung vorgestellt."

Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader? "Zugänge: