Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
13 Neuzugänge für Verbandsligist SV Zeilsheim
Kaderumbruch beim SV nach unbefriedigender Saison +++ Zeilsheim im FuPa-Sommercheck
von Johanna Rath · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Zeilsheim peilt in der neuen Spielzeit einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an. – Foto: T. Metz (Archiv)
Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.
Peter Strauch, 1. Vorsitzender des SV Zeilsheim, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.
Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?
"Das Fazit der letzten Saison ist unbefriedigend. Wir hatten uns eine bessere Platzierung vorgestellt."
Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?
"Zugänge:
Monter Alahmed - Außenspieler von der SG Walluf
Berkay Altay – Defensiv Mittelfeldspieler von RW Frankfurt
Ayaoui Atanley - Defensiv Mittelfeldspieler von Türk. SV Wiesbaden
Otman Jaatit – Stürmer von Türk. SV Wiesbaden
Melis Jufufovic Eurich – Stürmer vom SV Croatia Darmstadt
Lee-Jun Kang – Außenverteidiger aus Süd Korea
Mert Karabacek – Innerverteidiger vom SV Gonsenheim
Taisei Kawabe – Torwart aus Armenien
Daarun Mano – Mittelfeld aus der eigenen Jugend
Vinicius Miranda De Oliviera – Mittelstürmer von RW Darmstadt
Amer Vrcic – Außenverteidiger – Corum Spor Frankfurt
Marcus Weinhardt – Stürmer – SKG 23 Wiesbaden
Dominique Douglas Jourdan – Innenverteidiger vom SV Darmstadt II
Abgänge:
Alon Albus nach Bleidenstadt
Leo Bianco zum FC Türk Kelsterbach
Marco Filipovic – SV Langen
Besmir Haliti – FC Kosova Frankfurt
Yannik Hennes Lacayo – Kickers Offenbach
Dino-Samuel Kurbegovic – SC Hanau 1960
Dejan Marojevic – Türk. SV Wiesbaden
Dorian Miric – Türk. SV Wiesbaden
Oliver Ruklic – Vereinslos
Takuto Tanaka – RW Walldorf
Tiziano Terzic – Alem. Nied"
Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?
"Unser Saisonziel ist es, wieder in die obere Hälfte der Tabelle zu kommen."