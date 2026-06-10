13. Neuer beim FC Amberg: Ein junger Torjäger kommt

Jonas Tepper (links) wird am Schanzl von Teammanager Andreas Wagner in Empfang genommen. – Foto: Matthias Reuß/FC Amberg

Einen weiteren, den inzwischen 13. Neuzugang vermeldet der FC Amberg für die Landesliga-Saison 2026/27. Der Aufsteiger verstärkt seinen Kader mit Jonas Tepper . Der 19-jährige Offensivspieler kommt vom ASV Burglengenfeld an den Schanzl. Dort sammelte er bereits Minuten in der Landesliga und zeigte vor allem in der zweiten Mannschaft seinen Zug zum Tor. Mit 18 Treffern in 15 Saisonspielen hatte Tepper einen maßgeblichen Anteil am diesjährigen Aufstieg der Burglengenfelder Reserve in die Kreisklasse.

Beim FCA ist Tepper für den Kader der ersten Mannschaft eingeplant. Er soll die Chance bekommen, sich dauerhaft auf Landesliga-Niveau zu zeigen und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Andreas Wagner, Teammanager des FC Amberg, erklärt dazu: „Jonas ist bei uns klar für den Kader der ersten Mannschaft eingeplant. Wir sehen seine Qualität, aber auch den Menschen: ruhig, angenehm und bereit, an sich zu arbeiten. Bei uns bekommt er die Chance, dauerhaft Landesliga zu spielen. Dafür muss er seinen Teil beitragen – und genau dabei werden wir ihn fördern und fordern.“



Auch Tepper selbst blickt mit viel Vorfreude auf seine neue Aufgabe und sagt: „Ich bin sehr happy über den Aufstieg mit meiner alten Mannschaft. Jetzt habe ich richtig Bock auf die neue Herausforderung beim FC Amberg und will hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen.“ Der junge Stürmer ist bereits der 13. Sommerneuzugang am Schanzl. Bis dato hatte der Meister der Bezirksliga Nord folgende neue Spieler vorgestellt: Matthias Graf und Fernando Roesler (beide ASV Burglengenfeld), Dennis Weidner (DJK Ammerthal), Tizian Hammer (SF Ursulapoppenricht), Dmytro Aksonov (SV Raigering U19), Marc Meyer (SpVgg SV Weiden U19), Sven Florek (1. FC Rieden), Leon Brandl (DJK Gebenbach), Jonas Pirner und Felix Hummel (beide 1. FC Schlicht), Lukas Peterson (SpVgg Ansbach) sowie Nick Sperlich (SV Etzenricht).