13 Neue für den SC March

Der SC March kann zur neuen Saison insgesamt 13 Neuzugänge in seinen Reihen begrüßen und "setzt dabei erneut auf die gelungene Mischung aus eigenem Nachwuchs, erfahrenen Rückkehrern und motivierten Neustartern", wie der Bezirksliga-Aufsteiger mitteilte.
"Den größten Anteil stellen dabei die acht Eigengewächse, die den Sprung aus der Jugend in den Aktivenbereich schaffen. Mit Carlos Behnke, Fynn Ewald, Milo Fernandes, Shaheen Haidari, Sameer Majeedi, Jannes Mäder, Ambros Pfeiffer und Pascal Wangler rücken gleich acht talentierte Spieler in den Herrenbereich auf. Sie stehen sinnbildlich für die erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins und sollen Schritt für Schritt an den Aktivenfußball herangeführt werden", heißt es seitens der Marcher.
"Mit Dominik Störr, Patrick Störr und Daniel Buttinger kehren zudem drei bekannte Gesichter zum SC March zurück. Alle drei trugen bereits über viele Jahre das Trikot des SCM und wechseln nun vom FC Bötzingen zurück an ihre alte Wirkungsstätte. Mit ihrer Erfahrung und ihrer Verbundenheit zum Verein werden sie eine wertvolle Verstärkung für die Mannschaft sein", so der SCM weiter.
"Komplettiert wird der Kreis der Neuzugänge durch Benjamin Mäder, der nach längerer Fußballpause wieder die Fußballschuhe schnürt, sowie Federico Borsselino, der zuletzt in der Jugend aktiv war und nach mehrjähriger Pause nun ebenfalls beim SC March einen Neustart wagt. Der SC March freut sich über die große Anzahl an Neuzugängen und heißt alle Spieler herzlich willkommen."