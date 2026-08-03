13 Neue für den SC March

Zehn der 13 Neuen beim SC March | Foto: Verein

Der SC March kann zur neuen Saison insgesamt 13 Neuzugänge in seinen Reihen begrüßen und "setzt dabei erneut auf die gelungene Mischung aus eigenem Nachwuchs, erfahrenen Rückkehrern und motivierten Neustartern", wie der Bezirksliga-Aufsteiger mitteilte.

"Den größten Anteil stellen dabei die acht Eigengewächse, die den Sprung aus der Jugend in den Aktivenbereich schaffen. Mit Carlos Behnke, Fynn Ewald, Milo Fernandes, Shaheen Haidari, Sameer Majeedi, Jannes Mäder, Ambros Pfeiffer und Pascal Wangler rücken gleich acht talentierte Spieler in den Herrenbereich auf. Sie stehen sinnbildlich für die erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins und sollen Schritt für Schritt an den Aktivenfußball herangeführt werden", heißt es seitens der Marcher.