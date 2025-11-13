13 Mal ungeschlagen: „Das ist der absolute Wahnsinn“

Zur Pause stand es am Sonntag 2:1. „Die erste Hälfte war brutal ausgeglichen. Beide Teams hatten ihre Chancen“, berichtet SG-Trainer Bastian Hurth. Auf seine beiden Torjäger vom Dienst war aber mal wieder Verlass: Nils Strupp egalisierte das 0:1 durch Marcel Meyer und bringt es damit jetzt auf 13 Saisontreffer. Gar 14 Mal war bislang Jefferson Fernandes erfolgreich, der die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung schoss. Euren kam dann gut aus der Pause. Ein Platzverweis ließ das Match indes ganz auf die Seite der SG von Mosel und Saargau kippen: Eurens Meyer warf einen Ball auf einen Gegenspieler und sah dafür Rot (65.). „Die Entscheidung des Schiedsrichters war korrekt. Aber vom Gegner hätten auch zwei Spieler vom Platz fliegen müssen: Marcel wird gefoult, ein Wincheringer tritt nach, ein anderer schubst ihn. Beides blieb ohne Strafe“, sagt TuS-Trainer Daniel Ries.

