13 Mal Gelb: Geiselbullach sichert sich drei Punkte in hitziger Partie

Der TSV Geiselbullach holt auswärts drei Punkte im Spiel gegen Waldeck-Obermenzing. Beim rund 100-minütigen Spiel hagelt es insgesamt 13 gelbe Karten.

Geiselbullach - Im fünften Spiel gelang dem TSV Geiselbullach endlich der erste Sieg. „Das war das Gesicht, was wir zeigen wollten. Eine starke Reaktion nach den letzten drei Spielen“, sagte Spielertrainer Stefan Held nach dem 3:1-(2:0)-Auswärtssieg beim SV Waldeck-Obermenzing.

Über die gesamten knapp 100 Minuten Spieldauer waren die Geiselbullacher in einem hitzigen, zweikampfbetonten Spiel das dominantere Team. Hätten sie ihre teils hochkarätigen Chancen genutzt, wäre das Spiel auf dem Obermenzinger Kunstrasen deutlich entspannter verlaufen. „Durch den Anschlusstreffer zum 1:3 haben wir es nochmals hektisch werden lassen“, resümierte Held.

Das Spiel begann ganz nach dem Geschmack der mitgereisten Fans. Nach knapp 80 Sekunden schoss Felix Thurner Bullach in Führung. Einen weiten Einwurf von Maximilian Morstein legte Lukas Bründl direkt weiter auf Lysander Weiß, dessen Ablage nagelte Thurner aus zehn Metern in die Maschen.

Bründl legte nach acht Minuten nach. Der Löwenanteil beim 2:0 gebührte Lysander Weiß. Der Neuzugang vom SC Gröbenzell bedrängte Obermenzings Philipp Kaiser derart, dass dieser den Ball an Bründl verlor. Held: „Die beiden frühen Treffer haben uns in die Karten gespielt. Wir wollten früh anpressen, damit sind die Obermenzinger gar nicht zurechtgekommen.“

Die Gastgeber hatten mit den giftigen Bullachern ihre liebe Mühe. In der zweiten Spielhälfte versäumte es der Aufsteiger aber, den Sack zuzumachen. So scheiterte Kapitän Fitim Raqi vom Elferpunkt (58.). Fünf Minuten zuvor wertete Schiedsrichter Kai Schüler (Waldtrudering) den Treffer von Alessandro Einertshofer als Abseitstor. Nach 71 Minuten krönte Lysander Weiß bei seinem Startelf-Debüt seine starke Leistung mit dem 3:0.

In der Schlussphase gelang Waldeck der Anschlusstreffer durch Franz Huppert (83.). Plötzlich sank Schiri Kai Schüler von Krämpfen geplagt zu Boden. Nach einigen bangen Minuten berappelte sich der Unparteiische und brachte das intensive Spiel (13 Gelbe Karten) zu Ende.