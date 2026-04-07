13 Mal Gelb, dreimal Rot: Farbenfroher Fight im Kreispokal-Halbfinale

– Foto: MT Fotografie

Einen wahren Pokalfight lieferten sich am Ostermontag der SV Merseburg-Meuschau und Sportring Mücheln im Halbfinale um den Wosz-Fanshop Saalekreispokal. Nach einer Kartenflut setzte sich der Underdog aus der Kreisoberliga mit 2:1 gegen den Landesklasse-Vertreter durch.

Vor 215 Zuschauern erwischten die Gastgeber den perfekten Start. Schon in der ersten Spielminute traf Julien Rum, der im Trikot des VfB Merseburg schon einige Landes- und Verbandsliga-Einsätze gesammelte hatte, zur Blitzführung des Kreisoberliga-Zweiten. Nach einigen ausgelassenen Meuschauer Chancen hatte dann Mücheln die große Gelegenheit zum Ausgleich: Robin Saddei schoss den Handelfmeter allerdings drüber (37.).

Während Schiedsrichter Toni Pulst im ersten Durchgang nur zweimal den gelben Karton zückte, griff der 29-jährige Verbandsliga-Schiedsrichter nach dem Seitenwechsel in einer hitziger werdenden Partie dann deutlich häufiger zu seinen Karten. Neun Verwarnungen sprach Pulst im zweiten Durchgang aus. Dazu gab es gleich drei Platzverweise: Gästespieler Tobias Bagehorn sah die Rote Karte (66.), Tom Wojtasik (83.) und Fabian Jursch (87.) mussten auf Seiten der Gastgeber jeweils mit der zweiten Gelben Karte vom Rasen. Die Bilanz des Nachmittags: 13 Mal Gelb, dreimal Rot.

Elfmeter in der Nachspielzeit macht es nochmal spannend

Auch sportlich blieb es am Kanal bis zum Schluss brisant. Zwar hatte Julien Rum in der 82. Minute nach Wojtasik-Vorarbeit zwischenzeitlich auf 2:0 gestellt, doch nur noch zu neunt auf dem Platz mussten die Merseburger in den Schlussminuten noch einmal zittern. Insbesondere nachdem es in der fünften Minute der Nachspielzeit noch einmal Elfmeter für die Gäste gab - und dieses Mal Nico Mund, der etatmäßige Keeper des Landesklassisten, verwandelte. Knapp drei Minuten ging es von diesem Zeitpunkt an noch weiter, bis der SV Merseburg-Meuschau sein Ticket für das Endspiel ins Ziel gebracht hatte.