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Ligabericht
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13 kuriose Fragen an den Kapitän des FC Schöffengrund
Teaser KLA WETZLAR: +++ Acht von 13 Saisontoren in den letzten drei Spielen: Der Aufschwung des Fußball-A-Ligisten ist eng mit Dennis Schmidbauer verbunden. Wir haben ihm 13 ungewöhnliche Fragen gestellt. +++
Wetzlar. Weiter nach oben kann die Formkurve des FC Schöffengrund in der Fußball-A-Liga kaum zeigen – und ein Mann ist maßgeblich daran beteiligt: Mit acht Toren in den letzten drei Spielen schießt Dennis Schmidbauer seinen FCS nach einer enttäuschenden Hinserie aktuell von Sieg zu Sieg. Schon insgesamt 13 Treffer erzielte der Torjäger bislang in dieser Saison – weshalb wir ihn mit 13 ungewöhnlichen Fragen vorstellen.