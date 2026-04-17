13 kuriose Fragen an den Kapitän des FC Schöffengrund

Dennis Schmidbauer (r.) ist beim Fußball-A-Ligisten FC Schöffengrund der Mann der Stunde. (Archivbild) © Jenniver Röczey

Wetzlar. Weiter nach oben kann die Formkurve des FC Schöffengrund in der Fußball-A-Liga kaum zeigen – und ein Mann ist maßgeblich daran beteiligt: Mit acht Toren in den letzten drei Spielen schießt Dennis Schmidbauer seinen FCS nach einer enttäuschenden Hinserie aktuell von Sieg zu Sieg. Schon insgesamt 13 Treffer erzielte der Torjäger bislang in dieser Saison – weshalb wir ihn mit 13 ungewöhnlichen Fragen vorstellen.